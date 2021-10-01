Швейцарцев привлекут к вакцинации 54-долларовыми купонами

Жители Швейцарии, которые смогут убедить соотечественников в необходимости вакцинации от ковида, получат от властей купоны на 50 франков (около 54 долларов). Об этом сообщает кабмин страны.

Так, каждый человек, сделавший прививку, может назвать имя того, кто побудил его к вакцинации. От правительства по почте приятель вакцинированного получит купон, а как им распоряжаться, будут решать региональные власти. Такая стимулирующая мера принята в попытке привлечь людей к вакцинации, ведь в стране полностью привито лишь 57% населения, и это один из самых низких в Европе показателей.