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Швейцарцев привлекут к вакцинации 54-долларовыми купонами

Таким образом правительство страны планирует увеличить процент привитых, который, по европейским меркам, очень низок.

1 октября, 16:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Жители Швейцарии, которые смогут убедить соотечественников в необходимости вакцинации от ковида, получат от властей купоны на 50 франков (около 54 долларов). Об этом сообщает кабмин страны.

"Федеральное правительство и кантоны хотят вовлечь всё население в прививочную кампанию, призывая людей рассказывать своим друзьям, соседям, коллегам и семье о преимуществах вакцинации", — сказано в записи.

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Так, каждый человек, сделавший прививку, может назвать имя того, кто побудил его к вакцинации. От правительства по почте приятель вакцинированного получит купон, а как им распоряжаться, будут решать региональные власти. Такая стимулирующая мера принята в попытке привлечь людей к вакцинации, ведь в стране полностью привито лишь 57% населения, и это один из самых низких в Европе показателей.

А ранее Лайф рассказывал, что в Китае возводят карантинные центры для путешественников. Разместиться в таких пунктах смогут тысячи человек. Подобный комплекс на пять тысяч комнат уже построили в Гуанчжоу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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