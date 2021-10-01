Швейцарцев привлекут к вакцинации 54-долларовыми купонами
Таким образом правительство страны планирует увеличить процент привитых, который, по европейским меркам, очень низок.
Фото © Pexels
Жители Швейцарии, которые смогут убедить соотечественников в необходимости вакцинации от ковида, получат от властей купоны на 50 франков (около 54 долларов). Об этом сообщает кабмин страны.
"Федеральное правительство и кантоны хотят вовлечь всё население в прививочную кампанию, призывая людей рассказывать своим друзьям, соседям, коллегам и семье о преимуществах вакцинации", — сказано в записи.
Так, каждый человек, сделавший прививку, может назвать имя того, кто побудил его к вакцинации. От правительства по почте приятель вакцинированного получит купон, а как им распоряжаться, будут решать региональные власти. Такая стимулирующая мера принята в попытке привлечь людей к вакцинации, ведь в стране полностью привито лишь 57% населения, и это один из самых низких в Европе показателей.
А ранее Лайф рассказывал, что в Китае возводят карантинные центры для путешественников. Разместиться в таких пунктах смогут тысячи человек. Подобный комплекс на пять тысяч комнат уже построили в Гуанчжоу.
Комментариев: 0