Телефон вице-президента Сбербанка Раковой запеленговали недалеко от украинской границы

Телефон вице-президента Сбербанка Марины Раковой, объявленной в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, последний раз был запеленгован в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Отмечается, что помочь с побегом Раковой мог её бывший коллега из Фонда новых форм развития образования 51-летний Артур Стеценко, который ранее жил в Киеве и имел украинское гражданство. По данным канала, в друзьях у вице-президента Сбербанка в соцсетях числилась некая Оксана Стеценко из столицы Незалежной, однако после того, как Раковой предъявили обвинения, она исчезла из этого списка.