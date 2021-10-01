Телефон вице-президента Сбербанка Раковой запеленговали недалеко от украинской границы
Помочь с побегом обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере мог её бывший коллега из Фонда новых форм развития образования Артур Стеценко.
Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova
Телефон вице-президента Сбербанка Марины Раковой, объявленной в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, последний раз был запеленгован в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что помочь с побегом Раковой мог её бывший коллега из Фонда новых форм развития образования 51-летний Артур Стеценко, который ранее жил в Киеве и имел украинское гражданство. По данным канала, в друзьях у вице-президента Сбербанка в соцсетях числилась некая Оксана Стеценко из столицы Незалежной, однако после того, как Раковой предъявили обвинения, она исчезла из этого списка.
Ранее Лайф сообщал, что фамилия Раковой появилась в базе розыска МВД РФ. Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине. Покинуть Россию бывшая замглавы Минпросвещения могла сразу после обыска. При этом накануне, 30 сентября, по её делу были отправлены под арест два топ-менеджера Сбербанка. Им также грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".
Гениальный математик, продавец и топ-менеджер Сбербанка: Чем прославилась Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн
Напомним, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.
Комментариев: 1
Что будет дальше? Ее шлепнут там, а бабки пойдут в АТО. Либо она примет какловское гражданство и смоется куда-нить в Черногорию... Но мне кажется, что шлепнут.