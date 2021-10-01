Путин поручил определиться с маршрутом новой трассы в обход Петербурга

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по определению трассы скоростной магистрали по дальнему обходу Санкт-Петербурга. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла, опубликованном на сайте Кремля.

"Представить предложения по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Санкт-Петербурга, создаваемой на принципах государственно-частного партнёрства и обеспечивающей транзитное сообщение от портов Балтийского моря и города Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ", — говорится в документе.

Кабмин РФ совместно с Правительством Санкт-Петербурга и кабмином Ленинградской области должен предоставить соответствующие предложения в срок до 30 ноября текущего года.