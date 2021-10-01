НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин поручил определиться с маршрутом новой трассы в обход Петербурга

Предложения должны быть представлены до 30 ноября текущего года. Ответственными за выполнение задачи назначены Правительство РФ и местные власти.

1 октября, 16:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по определению трассы скоростной магистрали по дальнему обходу Санкт-Петербурга. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла, опубликованном на сайте Кремля.

"Представить предложения по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Санкт-Петербурга, создаваемой на принципах государственно-частного партнёрства и обеспечивающей транзитное сообщение от портов Балтийского моря и города Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ", — говорится в документе.

Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития

Путин поручил уточнить параметры прогноза социально-экономического развития

Кабмин РФ совместно с Правительством Санкт-Петербурга и кабмином Ленинградской области должен предоставить соответствующие предложения в срок до 30 ноября текущего года.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил рассмотреть повышение до 10% ВВП порога для инвестирования средств ФНБ. Правительство РФ должно выполнить эту задачу к 15 октября текущего года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1