В ПФР объяснили, кто из пожилых имеет право на повышенную пенсию

Представители Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили, что пенсионеры-родители, дети которых числятся на очном обучении в вузах, могут претендовать на повышенную пенсию. Об этом сообщила "Российская газета".

Так, на получение прибавки не влияет, обучается ребёнок в российском или зарубежном вузе, государственном или частном учреждении, а также на бюджете или платно. Родители студентов, вышедшие на пенсию, могут рассчитывать на дополнительную выплату до окончания учебного процесса своих детей, однако только в том случае, если студенту не больше 23 лет.

Для того чтобы получить прибавку, необходимо предоставить в ПФР документы, подтверждающие родственные отношения, подтверждающие факт нахождения ребёнка на иждивении, а также справку из вуза, в которой будут указаны дата начала и длительность обучения, форма обучения и дата приказа о зачислении. Сумма надбавки составляет треть размера фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не больше, чем на трёх таких граждан. Уточняется, что в нынешнем году размер такой прибавки равен 2014 рублям в месяц.