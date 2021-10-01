В Таллине вандалы осквернили памятник воинам-афганцам

В таллинском районе Ласнамяэ вандалы осквернили мемориальный камень, посвящённый воинам-афганцам. Неизвестные облили монумент красной краской. Посольство России в Эстонии сообщило, что в настоящий момент занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

"Посольство в контакте с эстонским союзом ветеранов Афганистана "Боевое братство" в оперативном режиме проясняет детали случившегося 1 октября осквернения мемориального камня, посвящённого воинам-афганцам, в таллинском районе Ласнамяэ", — говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме дипмиссии.

Также сообщается, что в расследовании принимает участие и муниципальная полиция. Посольство отмечает, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

"Посольство рассчитывает, что виновные в этом акте вандализма будут найдены и привлечены к ответственности, а муниципальные власти примут оперативные меры по устранению следов совершённого осквернения, достойного самого решительного осуждения", — указали дипломаты.