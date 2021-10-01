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В Таллине вандалы осквернили памятник воинам-афганцам

В расследовании инцидента участвует муниципальная полиция. Посольство РФ отмечает, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

1 октября, 16:09
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/sputnikmeedia/2705" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sputnikmeedia</a></p>

Фото © t.me / sputnikmeedia

В таллинском районе Ласнамяэ вандалы осквернили мемориальный камень, посвящённый воинам-афганцам. Неизвестные облили монумент красной краской. Посольство России в Эстонии сообщило, что в настоящий момент занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

"Посольство в контакте с эстонским союзом ветеранов Афганистана "Боевое братство" в оперативном режиме проясняет детали случившегося 1 октября осквернения мемориального камня, посвящённого воинам-афганцам, в таллинском районе Ласнамяэ", — говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме дипмиссии.

Также сообщается, что в расследовании принимает участие и муниципальная полиция. Посольство отмечает, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

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"Посольство рассчитывает, что виновные в этом акте вандализма будут найдены и привлечены к ответственности, а муниципальные власти примут оперативные меры по устранению следов совершённого осквернения, достойного самого решительного осуждения", — указали дипломаты.

Ранее Лайф писал, что в Молдавии вандалы разрушили памятник советским десантникам. Это не первый случай, когда мемориал подвергся издевательствам. В 2018 году неизвестные облили памятник краской. Причём виновники так и не были установлены и привлечены к ответу.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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