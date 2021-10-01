"В России слишком много идиотов": Винер-Усманова осудила гимнаста Далалояна за слова о вручении Авериной BMW

Израильтянка Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой, несмотря на потерю ленты, а российские гимнастки впервые за четверть века остались без золота.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова осудила слова олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна о несправедливом награждении Дины Авериной по итогам Олимпиады в Токио. Об этом сообщает Sport24.

После завершения Игр Дине Авериной, выигравшей в личном многоборье серебряную медаль, вручили BMW Х5 наравне с олимпийскими чемпионами. Её сестра Арина Аверина за четвёртое место получила BMW Х3. По мнению Далалояна, это не совсем справедливо по отношению к другим российским спортсменам.

"В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?" — сказала Винер-Усманова.