"В России слишком много идиотов": Винер-Усманова осудила гимнаста Далалояна за слова о вручении Авериной BMW
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Израильтянка Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой, несмотря на потерю ленты, а российские гимнастки впервые за четверть века остались без золота.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова осудила слова олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна о несправедливом награждении Дины Авериной по итогам Олимпиады в Токио. Об этом сообщает Sport24.
После завершения Игр Дине Авериной, выигравшей в личном многоборье серебряную медаль, вручили BMW Х5 наравне с олимпийскими чемпионами. Её сестра Арина Аверина за четвёртое место получила BMW Х3. По мнению Далалояна, это не совсем справедливо по отношению к другим российским спортсменам.
"В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?" — сказала Винер-Усманова.
Напомним, на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.
Во время соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи. Той же точки зрения придерживаются и крупнейшие российские эксперты.