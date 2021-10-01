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Умершую от ковида жену Шаляпина поспешно кремировали в США

Артист не смог проститься с возлюбленной — Татьяна находилась в красной зоне, а на следующий день после смерти её тело сожгли.

1 октября, 16:02
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSKh0Axh611/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CUdHq8PMHHh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

В США экстренно кремировали жену Прохора Шаляпина, 42-летнюю миллионершу Татьяну Клаудиа Дэвис, которая умерла от коронавируса. Об этом сообщила бывшая возлюбленная артиста Анна Калашникова в "Инстаграме".

"Ребята, давайте поддержим Прохора. Из-за того что Татьяну экстренно кремировали, он не сможет уже проститься с любимой", — написала Калашникова.

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Напомним, супруга Шаляпина летом была госпитализирована в Штатах с коронавирусом. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Прохор признался, что очень не хочет верить в смерть дамы сердца.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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