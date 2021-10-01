Умершую от ковида жену Шаляпина поспешно кремировали в США

В США экстренно кремировали жену Прохора Шаляпина, 42-летнюю миллионершу Татьяну Клаудиа Дэвис, которая умерла от коронавируса. Об этом сообщила бывшая возлюбленная артиста Анна Калашникова в "Инстаграме".

"Ребята, давайте поддержим Прохора. Из-за того что Татьяну экстренно кремировали, он не сможет уже проститься с любимой", — написала Калашникова.