Создатели кринжового экогероя Хохули обрадовались шуткам и мемам со зверьком

В Министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области понимают, что образ экогероя Хохули кринжовый, при этом его прототип в реальной жизни — это выхухоль, тоже являющаяся не самым симпатичным зверьком.

"Первая реакция, когда его видят, это слово "кринж". Мы это понимаем, мы это принимаем. Это мнение, которое имеет право на жизнь. Выхухоль и в жизни не самый симпатичный зверёк", — приводит слова сотрудников министерства "Газета.ru".

Однако в ведомстве заметили, что людям надо понимать, что не все звери на планете имеют идеальный облик и так же красивы, как лев, или умилительны, как панда. При этом к мемам с Хохулей создатели относятся с пониманием и сами не прочь пошутить над экогероем, ведь всё это придаёт ему популярности.

"Наша популярность в СМИ — это очень круто, потому что мы не ожидали, что так много людей будут неравнодушны к вопросам экологии, несмотря на то что экология, наверное, не является одной из приоритетных задач в России", — уточнили в Минприроды региона.

А вот поклонникам экогероя можно радоваться, ведь создатели планируют работать над сувенирной продукцией. К уже существующим магнитам и раскраскам добавятся сумки-шоперы и другие вещи из экологичных материалов.