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Создатели кринжового экогероя Хохули обрадовались шуткам и мемам со зверьком

Поклонники уже в скором времени могут получить сумки-шоперы со странным персонажем и другие вещи из экологичных материалов.

1 октября, 16:20
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/polina_pobeda" target="_blank" rel="noopener noreferrer">polina_pobeda</a></p>

Фото © Twitter / polina_pobeda

В Министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области понимают, что образ экогероя Хохули кринжовый, при этом его прототип в реальной жизни — это выхухоль, тоже являющаяся не самым симпатичным зверьком.

"Первая реакция, когда его видят, это слово "кринж". Мы это понимаем, мы это принимаем. Это мнение, которое имеет право на жизнь. Выхухоль и в жизни не самый симпатичный зверёк", — приводит слова сотрудников министерства "Газета.ru".

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Однако в ведомстве заметили, что людям надо понимать, что не все звери на планете имеют идеальный облик и так же красивы, как лев, или умилительны, как панда. При этом к мемам с Хохулей создатели относятся с пониманием и сами не прочь пошутить над экогероем, ведь всё это придаёт ему популярности.

"Наша популярность в СМИ — это очень круто, потому что мы не ожидали, что так много людей будут неравнодушны к вопросам экологии, несмотря на то что экология, наверное, не является одной из приоритетных задач в России", — уточнили в Минприроды региона.

А вот поклонникам экогероя можно радоваться, ведь создатели планируют работать над сувенирной продукцией. К уже существующим магнитам и раскраскам добавятся сумки-шоперы и другие вещи из экологичных материалов.

Ранее Лайф рассказывал об экогерое Калужской области Хохуле, который покорил пользователей с первого взгляда. Харизматичный персонаж разделил юзеров на тех, кто им восхищается, и тех, кому он точно будет сниться в кошмарах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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