Астролог предрекла неожиданности в октябре этим знакам зодиака

До конца ретроградного Меркурия некоторым знакам зодиака следует готовиться к неожиданностям, а серьёзные начинания пока лучше отложить. Об этом рассказала астролог Тиана Атлас, её слова приводит издание Gazeta.spb.

Так, Овнам стоит готовиться к появлению на горизонте экс-возлюбленного или бывшего начальника. Странные встречи могут ожидать и Близнецов. Этим знакам стоит прислушиваться к интуиции и ждать 20 октября, когда всё вернётся на круги своя.

Ракам можно освежить обстановку в доме ремонтом, тем более что эта тема для них особенно актуальна. Однако все финансовые вопросы лучше отложить до конца месяца.

Удачное время наступает для Весов, им следует проявлять внимательность к себе и окружающим. Весь месяц их будут преследовать знаки судьбы, и те, кто заметит их и правильно поймёт, извлекут большую выгоду. Октябрь выдастся богатым на события, а вот вопросами поиска второй половинки лучше заняться после 15-го числа.

Стрельцам Атлас советует обновить окружение, а для этого придётся оборвать контакты с людьми, переставшими проявлять дружеский настрой, или сменить место работы. Уже вскоре в жизни этого знака появятся стоящие люди и радостные события. Перемены сулят Козерогам — они принесут лишь радость. Таким людям стоит научиться быть гибкими, и это упростит жизнь в будущем.