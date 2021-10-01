Астролог предрекла неожиданности в октябре этим знакам зодиака
Некоторым стоит задуматься о ремонте, кому-то — оборвать старые контакты, а другим — ждать появления давних знакомых.
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До конца ретроградного Меркурия некоторым знакам зодиака следует готовиться к неожиданностям, а серьёзные начинания пока лучше отложить. Об этом рассказала астролог Тиана Атлас, её слова приводит издание Gazeta.spb.
Так, Овнам стоит готовиться к появлению на горизонте экс-возлюбленного или бывшего начальника. Странные встречи могут ожидать и Близнецов. Этим знакам стоит прислушиваться к интуиции и ждать 20 октября, когда всё вернётся на круги своя.
Ракам можно освежить обстановку в доме ремонтом, тем более что эта тема для них особенно актуальна. Однако все финансовые вопросы лучше отложить до конца месяца.
Удачное время наступает для Весов, им следует проявлять внимательность к себе и окружающим. Весь месяц их будут преследовать знаки судьбы, и те, кто заметит их и правильно поймёт, извлекут большую выгоду. Октябрь выдастся богатым на события, а вот вопросами поиска второй половинки лучше заняться после 15-го числа.
Стрельцам Атлас советует обновить окружение, а для этого придётся оборвать контакты с людьми, переставшими проявлять дружеский настрой, или сменить место работы. Уже вскоре в жизни этого знака появятся стоящие люди и радостные события. Перемены сулят Козерогам — они принесут лишь радость. Таким людям стоит научиться быть гибкими, и это упростит жизнь в будущем.
Тельцам астролог советует заняться ментальным здоровьем, Львам — завершить ранее отложенные дела и ждать приятных сюрпризов судьбы. Девам лучше обратить внимание на карьеру и отложить любовные переживания, а Скорпионам заняться здоровьем. Водолеи будут много работать, а Рыбам стоит привести в порядок финансы.
А ранее Лайф рассказывал, под какими знаками зодиака рождаются женщины, которые не интересны ни одному нормальному мужчине. Невезучим девушкам придётся постараться, чтобы преодолеть ограничения, наложенные звёздами.
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