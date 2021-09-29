Индийские астрологи назвали пять опасных знаков зодиака, внутри которых прячется настоящий дьявол

У каждого из нас есть черты характера, которые лучше скрывать от окружающих. Потому что они не приносят ничего, кроме проблем, ни себе, ни близким. Но есть знаки зодиака, которые рано или поздно окажутся не в силах утаить свою тёмную сторону. Индийские астрологи назвали топ-5 таких знаков, которых на всякий случай стоит опасаться.

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Близнецы

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Один из самых социально активных знаков. Но при этом Близнецы крайне любят манипулировать другими. Поскольку они хорошо умеют общаться с людьми, то также понимают, как управлять ими, запугивать или заставлять делать что-то для своей выгоды. Вдобавок они могут использовать свои умения, чтобы неожиданно нанести удар в самое больное место.

Скорпион

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Скорпион никогда не простит того, кто однажды причинил ему боль, пусть даже и случайно. Он разработает такой изощрённый план мести, что обидчик будет в итоге чувствовать себя буквально искалеченным. Как и Близнецы, Скорпионы крайне склонны к манипуляциям, а ещё никогда не забудут предательства.

Рыбы

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Рыбы очень чувствительны и буквально зациклены на любимом человеке. Это может превратиться в навязчивую идею, особенно если у них есть причины или просто подозрения, чтобы не доверять своему партнёру. А если Рыбы разочаруются, то будут готовы пойти на всё, чтобы отомстить. Вне зависимости от того, насколько это опасно для себя и других, пишет India Times.

Овен

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Амбициозность, упрямство и жажда власти этого знака делают их практически непобедимыми. Овны не умеют придерживаться границ и правил, придуманных другими. И в своём стремлении выйти за них могут быть безжалостны. Они пойдут на всё ради своей цели, а их цель, как правило, не меньше чем все сокровища мира.

Водолей

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