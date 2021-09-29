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Индийские астрологи назвали пять опасных знаков зодиака, внутри которых прячется настоящий дьявол

Причём на первый взгляд про этих людей ничего плохого не скажешь.

29 сентября, 07:35

Фото © Freepik

У каждого из нас есть черты характера, которые лучше скрывать от окружающих. Потому что они не приносят ничего, кроме проблем, ни себе, ни близким. Но есть знаки зодиака, которые рано или поздно окажутся не в силах утаить свою тёмную сторону. Индийские астрологи назвали топ-5 таких знаков, которых на всякий случай стоит опасаться.

Фото © Freepik

Фото © Freepik

Близнецы

Гиф © Giphy

Один из самых социально активных знаков. Но при этом Близнецы крайне любят манипулировать другими. Поскольку они хорошо умеют общаться с людьми, то также понимают, как управлять ими, запугивать или заставлять делать что-то для своей выгоды. Вдобавок они могут использовать свои умения, чтобы неожиданно нанести удар в самое больное место.

Скорпион

Гиф © Giphy

Скорпион никогда не простит того, кто однажды причинил ему боль, пусть даже и случайно. Он разработает такой изощрённый план мести, что обидчик будет в итоге чувствовать себя буквально искалеченным. Как и Близнецы, Скорпионы крайне склонны к манипуляциям, а ещё никогда не забудут предательства.

Рыбы

Гиф © Giphy

Рыбы очень чувствительны и буквально зациклены на любимом человеке. Это может превратиться в навязчивую идею, особенно если у них есть причины или просто подозрения, чтобы не доверять своему партнёру. А если Рыбы разочаруются, то будут готовы пойти на всё, чтобы отомстить. Вне зависимости от того, насколько это опасно для себя и других, пишет India Times.

Овен

Гиф © Giphy

Амбициозность, упрямство и жажда власти этого знака делают их практически непобедимыми. Овны не умеют придерживаться границ и правил, придуманных другими. И в своём стремлении выйти за них могут быть безжалостны. Они пойдут на всё ради своей цели, а их цель, как правило, не меньше чем все сокровища мира.

Водолей

Гиф © Giphy

Даже если Водолей может долго скрывать свою тёмную сторону и держать себя в руках, он уничтожит того, кто попытается его предать. Этот знак может показаться тихим и загадочным, но не стоит обманываться. Возможно, в этот самый момент Водолей вынашивает дьявольский план, чтобы побольнее уязвить разочаровавшего человека.

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Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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