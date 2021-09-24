Расшифровано предсказание Нострадамуса на 2022 год, судя по которому пора готовиться к худшему
Человечество ждут финансовые, политические и климатические проблемы.
Французский алхимик, фармацевт и маг Мишель Нострадамус за свою жизнь написал 6338 пророчеств, многие из которых уже сбылись. Толкователи каждый раз расшифровывают в них что-то новое. Прогнозы Нострадамуса охватывают время вплоть до 3797 года. И теперь расшифровано предсказание на следующий год.
Обрушение доллара
Согласно предсказанию, в США инфляция выйдет из-под контроля, поэтому американская валюта резко пойдёт вниз. А вот серебро и биткоин станут теми ресурсами, в которые стоит вкладываться.
Бешеный ураган
В предсказании Нострадамуса говорится, что в следующем году Францию потрясёт невиданный ураган. Стихия также предсказана по всему миру. А помимо ураганов алхимик предсказывает и голод во многих регионах планеты.
Искусственный интеллект нападает
Это пророчество похоже на то, что говорится в фильме "Матрица". Компьютер впервые обретёт самосознание. Но в итоге машины, получившие разум, начнут воспринимать своих создателей как неполноценных и захотят уничтожить.
Астероидный дождь
В это пророчество не хотелось бы верить, но алхимик предсказывает, что в 2022 году планету может атаковать астероидный дождь, пишет издание "Факти". Один из них упадёт в море, что вызовет гигантское разрушительное цунами, сносящее всё на своём пути.
Ядерная бомба
В пророчестве Нострадамуса также говорится, что в следующем году одна из стран может взорвать мощную ядерную бомбу. Помимо человеческих жертв она также изменит климат на Земле и её положение относительно своей оси. Так что лучше бы владельцам этой бомбы сперва подумать, чем нажимать на красную кнопку.
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