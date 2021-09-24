Французский алхимик, фармацевт и маг Мишель Нострадамус за свою жизнь написал 6338 пророчеств, многие из которых уже сбылись. Толкователи каждый раз расшифровывают в них что-то новое. Прогнозы Нострадамуса охватывают время вплоть до 3797 года. И теперь расшифровано предсказание на следующий год.

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Обрушение доллара

Согласно предсказанию, в США инфляция выйдет из-под контроля, поэтому американская валюта резко пойдёт вниз. А вот серебро и биткоин станут теми ресурсами, в которые стоит вкладываться.

Бешеный ураган

В предсказании Нострадамуса говорится, что в следующем году Францию потрясёт невиданный ураган. Стихия также предсказана по всему миру. А помимо ураганов алхимик предсказывает и голод во многих регионах планеты.

Искусственный интеллект нападает

Это пророчество похоже на то, что говорится в фильме "Матрица". Компьютер впервые обретёт самосознание. Но в итоге машины, получившие разум, начнут воспринимать своих создателей как неполноценных и захотят уничтожить.

Астероидный дождь

В это пророчество не хотелось бы верить, но алхимик предсказывает, что в 2022 году планету может атаковать астероидный дождь, пишет издание "Факти". Один из них упадёт в море, что вызовет гигантское разрушительное цунами, сносящее всё на своём пути.

Ядерная бомба