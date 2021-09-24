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Расшифровано предсказание Нострадамуса на 2022 год, судя по которому пора готовиться к худшему

Человечество ждут финансовые, политические и климатические проблемы.

24 сентября, 10:10

Фото © Wikipedia

Французский алхимик, фармацевт и маг Мишель Нострадамус за свою жизнь написал 6338 пророчеств, многие из которых уже сбылись. Толкователи каждый раз расшифровывают в них что-то новое. Прогнозы Нострадамуса охватывают время вплоть до 3797 года. И теперь расшифровано предсказание на следующий год.

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Обрушение доллара

Согласно предсказанию, в США инфляция выйдет из-под контроля, поэтому американская валюта резко пойдёт вниз. А вот серебро и биткоин станут теми ресурсами, в которые стоит вкладываться.

Бешеный ураган

В предсказании Нострадамуса говорится, что в следующем году Францию потрясёт невиданный ураган. Стихия также предсказана по всему миру. А помимо ураганов алхимик предсказывает и голод во многих регионах планеты.

Искусственный интеллект нападает

Это пророчество похоже на то, что говорится в фильме "Матрица". Компьютер впервые обретёт самосознание. Но в итоге машины, получившие разум, начнут воспринимать своих создателей как неполноценных и захотят уничтожить.

Астероидный дождь

В это пророчество не хотелось бы верить, но алхимик предсказывает, что в 2022 году планету может атаковать астероидный дождь, пишет издание "Факти". Один из них упадёт в море, что вызовет гигантское разрушительное цунами, сносящее всё на своём пути.

Ядерная бомба

В пророчестве Нострадамуса также говорится, что в следующем году одна из стран может взорвать мощную ядерную бомбу. Помимо человеческих жертв она также изменит климат на Земле и её положение относительно своей оси. Так что лучше бы владельцам этой бомбы сперва подумать, чем нажимать на красную кнопку.

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Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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