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Трёх знаков зодиака ждут крупные неприятности в октябре, и к такому стоит подготовиться

Астрологи предупреждают: некоторым знакам зодиака нужно быть осторожными в грядущем месяце. Кому именно — рассказываем в материале.

30 сентября, 13:09
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Фото © Shutterstock

Трём знакам зодиака в октябре нужно быть осторожными, предупреждает "Московский комсомолец". Им нужно избегать конфликтных ситуаций, иначе их последствия могут серьёзно отразиться не только на отношениях с другими людьми, но и на всей жизни. Мало того, следует отложить любые начинания. Удачи в них можно не ждать. Рассмотрим индивидуальные рекомендации для каждого знака.

Гиф © Giphy

Для Раков пик неурядиц придётся на конец сентября и начало октября.

По словам астрологов, представителям этого знака зодиака придётся отстаивать собственные интересы и принципы так, как никогда раньше. Вполне возможно, проблемы придут откуда не ждали — они возникнут в семье. Чтобы пережить этот период без потерь, специалисты рекомендуют по возможности трезво оценивать ситуацию и прислушиваться к здравому смыслу.

Трудности ждут и Львов. Должно быть, людям, родившимся под этим знаком зодиака, придётся попотеть на работе. Кроме того, накопившийся негатив может сказаться на отношениях с самыми близкими. Однако вечер 30 сентября рекомендуют провести именно в кругу друзей.

Гиф © Giphy

Не менее напряжённое начало октября ждёт и Стрельцов

Впрочем, им, как и остальным знакам зодиака, астрологи советуют сконцентрироваться именно на работе и взаимоотношениях с близкими. Но нужно быть осторожными — даже самые обычные беседы с домашними могут перерасти в огромный скандал. Чтобы этого не произошло, очень важно проявить гибкость и постараться понять, что же до вас пытается донести другой человек. Это не только поможет не испортить себе настроение, но и сохранит энергию для новых достижений.

Названы 4 знака зодиака, которым стоит быть осторожней в сентябре, ведь их ждут серьёзные проблемы

Названы 4 знака зодиака, которым стоит быть осторожней в сентябре, ведь их ждут серьёзные проблемы

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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