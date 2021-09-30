Трёх знаков зодиака ждут крупные неприятности в октябре, и к такому стоит подготовиться
Астрологи предупреждают: некоторым знакам зодиака нужно быть осторожными в грядущем месяце. Кому именно — рассказываем в материале.
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Трём знакам зодиака в октябре нужно быть осторожными, предупреждает "Московский комсомолец". Им нужно избегать конфликтных ситуаций, иначе их последствия могут серьёзно отразиться не только на отношениях с другими людьми, но и на всей жизни. Мало того, следует отложить любые начинания. Удачи в них можно не ждать. Рассмотрим индивидуальные рекомендации для каждого знака.
Для Раков пик неурядиц придётся на конец сентября и начало октября.
По словам астрологов, представителям этого знака зодиака придётся отстаивать собственные интересы и принципы так, как никогда раньше. Вполне возможно, проблемы придут откуда не ждали — они возникнут в семье. Чтобы пережить этот период без потерь, специалисты рекомендуют по возможности трезво оценивать ситуацию и прислушиваться к здравому смыслу.
Трудности ждут и Львов. Должно быть, людям, родившимся под этим знаком зодиака, придётся попотеть на работе. Кроме того, накопившийся негатив может сказаться на отношениях с самыми близкими. Однако вечер 30 сентября рекомендуют провести именно в кругу друзей.
Не менее напряжённое начало октября ждёт и Стрельцов
Впрочем, им, как и остальным знакам зодиака, астрологи советуют сконцентрироваться именно на работе и взаимоотношениях с близкими. Но нужно быть осторожными — даже самые обычные беседы с домашними могут перерасти в огромный скандал. Чтобы этого не произошло, очень важно проявить гибкость и постараться понять, что же до вас пытается донести другой человек. Это не только поможет не испортить себе настроение, но и сохранит энергию для новых достижений.
WOW-news
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