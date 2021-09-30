Трёх знаков зодиака ждут крупные неприятности в октябре, и к такому стоит подготовиться

Трём знакам зодиака в октябре нужно быть осторожными, предупреждает "Московский комсомолец". Им нужно избегать конфликтных ситуаций, иначе их последствия могут серьёзно отразиться не только на отношениях с другими людьми, но и на всей жизни. Мало того, следует отложить любые начинания. Удачи в них можно не ждать. Рассмотрим индивидуальные рекомендации для каждого знака.

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Для Раков пик неурядиц придётся на конец сентября и начало октября.

По словам астрологов, представителям этого знака зодиака придётся отстаивать собственные интересы и принципы так, как никогда раньше. Вполне возможно, проблемы придут откуда не ждали — они возникнут в семье. Чтобы пережить этот период без потерь, специалисты рекомендуют по возможности трезво оценивать ситуацию и прислушиваться к здравому смыслу.

Трудности ждут и Львов. Должно быть, людям, родившимся под этим знаком зодиака, придётся попотеть на работе. Кроме того, накопившийся негатив может сказаться на отношениях с самыми близкими. Однако вечер 30 сентября рекомендуют провести именно в кругу друзей.

Гиф © Giphy

Не менее напряжённое начало октября ждёт и Стрельцов