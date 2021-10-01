В Грузии Саакашвили грозит девять лет тюрьмы

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили грозит на родине, где его задержали в пятницу, не менее девяти лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.

53-летний политик заочно осуждён по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорён к шести годам лишения свободы, по второму — к трём. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, но приговоры пока не вынесены.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из которых заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.