Адвокат предрёк Саакашвили показательный процесс, в котором его "поставят на место"

Судебный процесс над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили будет максимально показательным для оппозиционных политиков, которые займут иную позицию по отношению к действующей власти. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил адвокат Андрей Алёшкин.

"Исходя из этого, перспективы его не очень хорошие в плане дальнейшей судьбы. Говорить о том, что его за что-то оправдают, скорее всего, нет. Сейчас Саакашвили грозит не менее девяти лет колонии", — рассуждает эксперт.

По мнению Алёшкина, зная, что на родине к нему есть нарекания со стороны правоохранительных органов, Саакашвили не стоило "играть в политику" и уж тем более приезжать в Грузию во время выборов. Чтобы исполнить такой кульбит, нужно быть кристально честным с точки зрения закона.

"Естественно, система будет использовать все законные методы, чтобы его поставить на место. То же касается и наших политиков, когда им напоминают об их проблемах, они экстренно исчезают из страны. Надо заниматься политикой честно, открыто, не все это понимают, переходят эту грань", — отметил собеседник Лайфа.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.