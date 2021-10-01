На Украине назвали провокацией известие о задержании Саакашвили
Власти Грузии устроили её, чтобы политик вышел в онлайн, считает директор созданной им в Незалежной организации.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Доказательств задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нет, считает исполнительный директор созданной на Украине по его инициативе организации "Офис простых решений и результатов" Мария Барабаш.
"Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн", — написала она в "Фейсбуке".
Напомним, о задержании Михаила Саакашвили на родине объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Бывшему президенту грозит не менее девяти лет тюрьмы.
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