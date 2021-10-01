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На Украине назвали провокацией известие о задержании Саакашвили

Власти Грузии устроили её, чтобы политик вышел в онлайн, считает директор созданной им в Незалежной организации.

1 октября, 17:08
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Доказательств задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нет, считает исполнительный директор созданной на Украине по его инициативе организации "Офис простых решений и результатов" Мария Барабаш.

"Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн", — написала она в "Фейсбуке".

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Напомним, о задержании Михаила Саакашвили на родине объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Бывшему президенту грозит не менее девяти лет тюрьмы.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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