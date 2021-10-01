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Свадьба в Исаакии: Почему "царевича Гошу" не признают остальные Романовы

В Исаакиевском соборе состоялось венчание великого князя Георгия Романова и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини. Лайф разбирался, почему это событие стало настолько значимым в России.

1 октября, 15:29
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<p>Фото © Getty Images / Sergey Mihailicenko / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Sergey Mihailicenko / Anadolu Agency

"Царевич Гоша"

Георгий Романов является прямым потомком двоюродного брата последнего российского императора Николая II. Также он сын принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой, ей Георгий и обязан монаршей кровью. Интересно, что через свою прабабушку английскую принцессу Викторию Мелиту он ещё и прямой потомок английской королевы Виктории и даже является 140-м в порядке наследования британского престола.

Георгий Романов. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Георгий Романов. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Голубая кровь Георгия для дальних родственников остаётся под сомнением. Официальное российское Объединение членов рода Романовых не признаёт царственную особу. Дело в том, что Кирилл Владимирович Романов, двоюродный брат Николая II, от которого и происходит Георгий, в 1905 году был лишён всех титулов и права претендовать на какое-либо престолонаследие из-за участия в заговоре против действующего царя. Тем не менее его потомки это всячески пытались делать и именовали себя уже после свержения строя "императорами в изгнании". Его мать Мария Владимировна Романова называет себя императрицей Всероссийской Марией Первой. И в случае принятия государственного строя как монархического она должна стать правительницей всея Руси.

Мария Владимировна Романова. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Мария Владимировна Романова. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

"Изгнанники" даже образовали целый Российский императорский дом, в котором, правда, сейчас состоят только сам Георгий и его мать. Сами потомки рода называют его "царевич Гоша". Даже при рождении новоиспечённого Романова представители династии не посчитали это каким-то событием.

Счастливое событие в Прусском королевском доме не имеет отношения к Романовым, поскольку новорождённый князь не принадлежит ни к Русскому императорскому дому, ни к роду Романовых

Василий Романов

Член императорской династии Романовых

<p>Счастливое событие в Прусском королевском доме не имеет отношения к Романовым, поскольку новорождённый князь не принадлежит ни к Русскому императорскому дому, ни к роду Романовых</p>
<p>Счастливое событие в Прусском королевском доме не имеет отношения к Романовым, поскольку новорождённый князь не принадлежит ни к Русскому императорскому дому, ни к роду Романовых</p>

Признание Церкви

Несмотря на конфликт между потомками и отрицание принадлежности Георгия к семье Романовых, Русская православная церковь обвенчала влюблённых в одном из главных храмов Санкт-Петербурга.

  • Фото © Getty Images / Sergey Mihailicenko / Anadolu Agency
    Фото © Getty Images / Sergey Mihailicenko / Anadolu Agency
  • Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
    Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
  • Фото © Getty Images / Sergey Mihailicenko / Anadolu Agency
    Фото © Getty Images / Sergey Mihailicenko / Anadolu Agency
  • Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
    Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Фото © Getty Images / Sergey Mihailicenko / Anadolu Agency

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На венчание уроженца Испании и его итальянской избранницы пригласили более тысячи человек. На церемонии в Санкт-Петербурге присутствовали даже члены монарших семей из 20 государств, в том числе последний царь Болгарии Симеон II и последний король Египта и Судана Ахмед Фуад II. Проводилось таинство в традициях Российского императорского дома со всеми атрибутами царских особ. Для священного действа закрыли Исаакиевский собор Петербурга от посетителей, а прилегающую территорию оцепили. На входе пару встречал Преображенский полк, а подол невесты с изображением имперского герба держали девушки в кокошниках. Эта церковная свадьба в России стала первой более чем за 120 лет для потомков династии Романовых. Событие значимое по меркам истории, ведь таким символичным образом царская семья как бы хотела вернуться к своим истокам, которые мало кто признаёт.

В Кремле отреагировали на венчание наследника Романовых и пожелали "счастья молодым"

В Кремле отреагировали на венчание наследника Романовых и пожелали "счастья молодым"

Дочь итальянского дипломата

Ребекка Беттарини. Фото © Instagram / rebecca_bettarini

Ребекка Беттарини. Фото © Instagram / rebecca_bettarini

Избранница Георгия Ребекка Беттарини родилась в семье итальянского дипломата, который работал в Бельгии. Сейчас она глава благотворительного Российского императорского фонда. В июле 2020 года Ребекка приняла православие под именем Виктория Романовна. Георгий Романов и Виктория Романовна уже вступили в официальный гражданский брак — церемония состоялась 24 сентября в одном из московских загсов. Свою будущую жизнь августейшие супруги решили связать с Россией и остаться после венчания здесь.

"Теряют русскость". Эксперт раскрыл детали жизни потомков династии Романовых

"Теряют русскость". Эксперт раскрыл детали жизни потомков династии Романовых

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

Комментариев: 1

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Di Krвчера в 16:39

Клоуны и кощунники.

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