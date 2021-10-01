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"Ничего не бойтесь": В Facebook появилось последнее обращение Саакашвили к сторонникам перед арестом

В нём экс-президент Грузии объясняет, зачем вернулся на родину, и призывает всех пойти на выборы, чтобы вскоре отпраздновать победу.

1 октября, 17:29

Скриншот видео © Facebook / Mikheil Saakashvilli

Перед арестом в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили успел распространить в "Фейсбуке" обращение к своим сторонникам. На видеозаписи он объясняет, что вернулся на родину с благородной целью — якобы "помочь людям". 53-летний политик предупреждает, что его вскоре задержат, но граждане Грузии, по словам Саакашвили, не должны этого бояться.

"Я должен вам сказать: ничего не бойтесь. Завтра идите на выборы, проголосуйте — и третьего числа все вместе будем праздновать победу", заявил Саакашвили на видео.

Напомним, что о задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.

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На родине Саакашвили грозит не менее девяти лет тюрьмы. 53-летний политик заочно осуждён по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорён к шести годам лишения свободы, по второму — к трём. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, но приговоры пока не вынесены.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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