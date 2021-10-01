Перед арестом в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили успел распространить в "Фейсбуке" обращение к своим сторонникам. На видеозаписи он объясняет, что вернулся на родину с благородной целью — якобы "помочь людям". 53-летний политик предупреждает, что его вскоре задержат, но граждане Грузии, по словам Саакашвили, не должны этого бояться.

"Я должен вам сказать: ничего не бойтесь. Завтра идите на выборы, проголосуйте — и третьего числа все вместе будем праздновать победу", — заявил Саакашвили на видео.

Напомним, что о задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.