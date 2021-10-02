На Камчатке пропал альпинист при спуске с Ключевской сопки

На Камчатке развёрнута спасательная операция по поиску пропавшего альпиниста. Как рассказали в региональном управлении МЧС, мужчина пропал во время спуска с вулкана Ключевская сопка. Он и его товарищ были на высоте около 4000 метров, их настигла непогода. Тогда они решили выкопать убежище в снегу, чтобы переждать ненастье. Через время альпинисты решили разделиться во время спуска.