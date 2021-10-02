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На Камчатке пропал альпинист при спуске с Ключевской сопки

Они договорились с напарником пойти разными дорогами. Один пришёл в лагерь, а второй исчез.

2 октября, 03:11
<p>Фото © ГУ МЧС России по Камчатскому краю</p>

Фото © ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке развёрнута спасательная операция по поиску пропавшего альпиниста. Как рассказали в региональном управлении МЧС, мужчина пропал во время спуска с вулкана Ключевская сопка. Он и его товарищ были на высоте около 4000 метров, их настигла непогода. Тогда они решили выкопать убежище в снегу, чтобы переждать ненастье. Через время альпинисты решили разделиться во время спуска.

"Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2,6 тысячи метров, но своего товарища там не встретил", — пояснили в МЧС, отметив, что в оперативные службы вызов поступил 1 октября.

Как отмечают спасатели, результат поисков во многом определяют погодные условия. Сейчас в районе Ключевского вулкана метель, ветер скоростью до 70 м/с.

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А ранее Лайф рассказывал о трагедии, которая развернулась 23 сентября на Эльбрусе. Альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. СК РФ возбудил уголовное дело. Выжившие рассказали, как эвакуировались с пика в 20-градусный мороз и пургу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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