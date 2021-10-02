"А дозы не будет": На Украине заявили о "газовой наркомании" страны
Политический обозреватель считает притязания на чужое право выбора смешным. Он уверен, что Киеву необходимо отбросить свои "токсичные фантазии" вместе "с привычкой жить на халяву".
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Газовым наркоманом назвал свою страну руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. В контексте конфликта из-за контракта на поставки газа из России в Венгрию он в статье для портала "Гордон" поблагодарил Будапешт за преподнесённый Киеву прагматичный урок.
"Дозы не будет. Наоборот, надо найти $50 млн ежегодно, чтобы поддерживать давление в трубе после исчезновения венгерского транзита", — подчеркнул Романенко.
Обозреватель в статье также назвал смешными заявления властей, утверждающих, что Венгрия обязана качать газ через Украину. Он отметил, что Будапешт имеет право выбирать транзит, исходя из своих национальных интересов. А Киеву необходимо отбросить свои "токсичные фантазии" вместе "с привычкой жить на халяву". А дальше, полагает Романенко, страну ждёт болезненный этап "ломки и отрезвления", поскольку стране "никто и ничего не должен лишь по праву существования". По его мнению, больше всего государству вредит своя же коллективная глупость.
"Это похоже на реакцию наркомана, который привык к лёгкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки, с ним связанные. И какие выводы делает наркоман? Простой — соседи плохие", — отметил Романенко.
Ранее Лайф писал, что Россия прекратила транзит газа в Венгрию через Украину. Заодно Киев лишился возможности импорта голубого топлива по так называемому виртуальному реверсу.
Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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