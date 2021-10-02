Газовым наркоманом назвал свою страну руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. В контексте конфликта из-за контракта на поставки газа из России в Венгрию он в статье для портала "Гордон" поблагодарил Будапешт за преподнесённый Киеву прагматичный урок.

"Дозы не будет. Наоборот, надо найти $50 млн ежегодно, чтобы поддерживать давление в трубе после исчезновения венгерского транзита", — подчеркнул Романенко.

Обозреватель в статье также назвал смешными заявления властей, утверждающих, что Венгрия обязана качать газ через Украину. Он отметил, что Будапешт имеет право выбирать транзит, исходя из своих национальных интересов. А Киеву необходимо отбросить свои "токсичные фантазии" вместе "с привычкой жить на халяву". А дальше, полагает Романенко, страну ждёт болезненный этап "ломки и отрезвления", поскольку стране "никто и ничего не должен лишь по праву существования". По его мнению, больше всего государству вредит своя же коллективная глупость.

"Это похоже на реакцию наркомана, который привык к лёгкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки, с ним связанные. И какие выводы делает наркоман? Простой — соседи плохие", — отметил Романенко.