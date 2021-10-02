В центре Москвы Porsche протаранил здание школы

В центре Москвы автомобиль марки Porsche въехал в здание школы. Как стало известно Лайфу, это случилось в 03:55 мск по адресу улица Сретенка, 20, по которому находится школа № 1500.

По предварительным данным, в Porsche Cayenne с московскими номерами находилось два человека, они пострадали. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.