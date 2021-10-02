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В центре Москвы Porsche протаранил здание школы

В автомобиле находилось два человека. По предварительным данным, они получили травмы.

2 октября, 02:00

Фото © Агентство "Москва"

В центре Москвы автомобиль марки Porsche въехал в здание школы. Как стало известно Лайфу, это случилось в 03:55 мск по адресу улица Сретенка, 20, по которому находится школа № 1500.

По предварительным данным, в Porsche Cayenne с московскими номерами находилось два человека, они пострадали. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

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Отметим, что это уже вторая авария с участием дорогого автомобиля в Москве. Ранее на западе столицы спортивный Audi разлетелся на куски и вспыхнул после удара о столб, погиб водитель.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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