Всё, что осталось — куча металлолома: Спортивная Audi разлетелась на куски и вспыхнула после удара о столб в Москве
Судя по всему, скорость была огромная. Водитель погиб на месте, больше в машине никого не было.
Скриншот с видео. © Telegram / SHOT
Спортивная Audi разлетелась на куски и вспыхнула после удара о столб в Москве. Видео © Telegram / SHOT
На западе Москвы на улице Нижние Мневники автомобиль Audi на огромной скорости влетел в столб, буквально развалился на куски и загорелся. По данным Telegram-канала SHOT, водитель погиб на месте. Он был в машине один.
Судя по кадрам с места аварии, обломки автомобиля разбросаны на большой площади по всем четырём полосам. Двигатель лежит отдельно от остатков кузова. По предварительным данным из открытых источников, это была спортивная Audi R8 красного цвета. Стоимость такого автомобиля на вторичном рынке, в зависимости от года и комплектации, составляет от трёх примерно до 13 миллионов рублей.
В свою очередь Дептранс Москвы сообщает, что движение в сторону области на данный момент затруднено. В ведомстве уточняют, что авария произошла в 3.50 по московскому времени, сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.
А недавно Лайф рассказывал, что два человека сгорели заживо в жуткой аварии под Волгоградом. Отечественный седан загорелся при столкновении, водителю и пассажиру выбраться из него не удалось.
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