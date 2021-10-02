"Неужели мы такие мерзкие люди?": Мать Прохора Шаляпина впервые высказалась о его наследстве от умершей жены
Её возмущает волна ненависти, которая обрушилась на сына после кончины его новой супруги, обладавшей солидным состоянием.
Шаляпин и Дэвис. Фото © Instagram / shalyapin_official
Мать шоумена Прохора Шаляпина Елена Колесникова впервые высказалась по поводу наследства сына после смерти его жены. Она возмутилась потоком негативных комментариев от людей, которые пишут о претензиях артиста на деньги умершей Татьяны Клаудии Дэвис. Колесникова отметила, что каждый вечер она созванивается с Прохором, сейчас он "просто обесточен" и не хочет общаться с остальными.
"А вокруг столько грязи вылилось. Уже стали про наследство говорить, всё пестрит вокруг этой темы. Кто на него будет претендовать? Не жили совсем! Неужели мы такие мерзкие люди и будем судиться-рядиться с её родителями", — возмутилась мать Шаляпина в разговоре с Teleprogramma.pro.
Она отметила, что можно было бы о чём-то таком говорить, если бы молодые прожили вместе лет пять, но не сейчас. Колесникова сказала в интервью, что они — люди не алчные и в чужой огород лезть не будут. Также пожаловалась, что ей противно читать написанное злопыхателями. По поводу завещания ответила, что не знает, было ли оно вообще и оставила ли Татьяна что-то мужу. Познакомиться со снохой лично она не успела. С миллионершей мать Прохора общалась только онлайн.
"Какой-то злой рок — выйти замуж и через три дня заболеть смертельной болезнью. Внешне она была здоровая, а что внутри — непонятно", — поделилась мнением Елена Колесникова.
Ранее Лайф сообщал, что адвокат раскрыл, есть ли у Шаляпина шанс получить наследство после смерти его жены-миллионерши.
Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после их свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.
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