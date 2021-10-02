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"Неужели мы такие мерзкие люди?": Мать Прохора Шаляпина впервые высказалась о его наследстве от умершей жены

Её возмущает волна ненависти, которая обрушилась на сына после кончины его новой супруги, обладавшей солидным состоянием.

2 октября, 01:07
<p>Шаляпин и Дэвис. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSKh0Axh611/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CUdHq8PMHHh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Шаляпин и Дэвис. Фото © Instagram / shalyapin_official

Мать шоумена Прохора Шаляпина Елена Колесникова впервые высказалась по поводу наследства сына после смерти его жены. Она возмутилась потоком негативных комментариев от людей, которые пишут о претензиях артиста на деньги умершей Татьяны Клаудии Дэвис. Колесникова отметила, что каждый вечер она созванивается с Прохором, сейчас он "просто обесточен" и не хочет общаться с остальными.

"А вокруг столько грязи вылилось. Уже стали про наследство говорить, всё пестрит вокруг этой темы. Кто на него будет претендовать? Не жили совсем! Неужели мы такие мерзкие люди и будем судиться-рядиться с её родителями", возмутилась мать Шаляпина в разговоре с Teleprogramma.pro. 

Она отметила, что можно было бы о чём-то таком говорить, если бы молодые прожили вместе лет пять, но не сейчас. Колесникова сказала в интервью, что они — люди не алчные и в чужой огород лезть не будут. Также пожаловалась, что ей противно читать написанное злопыхателями. По поводу завещания ответила, что не знает, было ли оно вообще и оставила ли Татьяна что-то мужу. Познакомиться со снохой лично она не успела. С миллионершей мать Прохора общалась только онлайн.

"Какой-то злой рок — выйти замуж и через три дня заболеть смертельной болезнью. Внешне она была здоровая, а что внутри — непонятно", — поделилась мнением Елена Колесникова.

"Я просто потрясена": Бывшая жена Прохора Шаляпина поддержала его после смерти новой супруги

"Я просто потрясена": Бывшая жена Прохора Шаляпина поддержала его после смерти новой супруги

Ранее Лайф сообщал, что адвокат раскрыл, есть ли у Шаляпина шанс получить наследство после смерти его жены-миллионерши.

Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после их свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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