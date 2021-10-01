"Я просто потрясена": Бывшая жена Прохора Шаляпина поддержала его после смерти новой супруги
Лариса Копенкина выразила соболезнования артисту и воззвала к людям с просьбой не писать злорадных комментариев.
Фото © Instagram / Лариса Копенкина
Бывшая жена певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина выразила свои соболезнования экс-супругу. Женщина отметила, что она до глубины души потрясена этой трагедией, и знает: нет слов, способных помочь в такой беде.
"Я просто потрясена и знаю, что нет слов, которые могут помочь. То, что произошло с Таней, это трагедия для её родителей и Прохора... Не могу в это поверить и принять", — приводит слова Копенкиной портал "Дни. ру".
Копенкина встала на защиту бывшего мужа. Она призвала людей не писать скорбящему шоумену злорадных комментариев. "Умоляю вас, будьте людьми и лучше вообще ничего не пишите, тем более Прохору", — просит бывшая супруга Шаляпина.
Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после их свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина поспешно кремировали в США.
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