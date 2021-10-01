Бывшая жена певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина выразила свои соболезнования экс-супругу. Женщина отметила, что она до глубины души потрясена этой трагедией, и знает: нет слов, способных помочь в такой беде.

"Я просто потрясена и знаю, что нет слов, которые могут помочь. То, что произошло с Таней, это трагедия для её родителей и Прохора... Не могу в это поверить и принять", — приводит слова Копенкиной портал "Дни. ру".

Копенкина встала на защиту бывшего мужа. Она призвала людей не писать скорбящему шоумену злорадных комментариев. "Умоляю вас, будьте людьми и лучше вообще ничего не пишите, тем более Прохору", — просит бывшая супруга Шаляпина.