После задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси стало известно, что у него теперь новая жена — депутат Верховной рады Елизавета Ясько. Она опубликовала видео с Саакашвили, которое они записали ранее. В нём политики и сообщают о своих отношениях.

"Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью", — сообщил Саакашвили в видеообращении в Facebook.

За два часа до этой публикации политик у себя на странице озвучил предположение о своём задержании: "С большой вероятностью меня сейчас задержат в Тбилиси". Причём это сообщение публикует у себя и теперь уже бывшая возлюбленная Саакашвили — мать двоих его детей, первая леди Грузии с 2004 по 2013 год, гражданка Нидерландов Сандра Рулофс.

"Миша победитель!" — пишет Рулофс у себя на странице.