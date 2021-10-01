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"Мы начинаем новую жизнь": Саакашвили представил всем новую жену, на этот раз украинскую

Его бывшая супруга, гражданка Нидерландов Сандра Рулофс, продолжает морально поддерживать политика.

1 октября, 19:29

Скриншот видео © Facebook / Михаил Саакашвили

После задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси стало известно, что у него теперь новая жена — депутат Верховной рады Елизавета Ясько. Она опубликовала видео с Саакашвили, которое они записали ранее. В нём политики и сообщают о своих отношениях.

"Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью", — сообщил Саакашвили в видеообращении в Facebook.

За два часа до этой публикации политик у себя на странице озвучил предположение о своём задержании: "С большой вероятностью меня сейчас задержат в Тбилиси". Причём это сообщение публикует у себя и теперь уже бывшая возлюбленная Саакашвили — мать двоих его детей, первая леди Грузии с 2004 по 2013 год, гражданка Нидерландов Сандра Рулофс.

"Миша победитель!"пишет Рулофс у себя на странице.

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О задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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