Самый сильный человек России умер от коронавируса

От последствий коронавирусной инфекции скончался признанный в 2009 году самым сильным человеком России Владимир Синеглазов. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города Ельца Липецкой области, откуда силач и был родом.

"Да, к сожалению, сегодня пришло печальное известие — умер Владимир Синеглазов. Он принимал участие в различных мероприятиях. Он умер от коронавируса, ему был 61 год", — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Последние дни атлет провёл в коме и умер, так и не придя в сознание. А за день до этого от коронавируса скончалась его сестра.

Достижения самого сильного человека России дважды отмечены в российской Книге рекордов Гиннесса. Владимир Синеглазов участвовал с показательными выступлениями на церемонии открытия чемпионата СССР по тяжёлой атлетике в 1990 году. С 1991-го он стал постоянным участником Театра силы при Госкомспорте РФ. В 1995 году атлет установил два рекорда мира: находясь в поперечном шпагате на двух стульях, четыре раза поднял вес 88 килограммов и в этом же положении затем удержал вес 156 килограммов. В общей сложности зафиксировано 26 его мировых рекордов.