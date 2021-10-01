НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самый сильный человек России умер от коронавируса

Обладатель 26 мировых рекордов в последние дни находился в коме и скончался, так и не придя в сознание. А за день до этого умерла сестра Синеглазова, тоже от ковида.

1 октября, 19:19
<p>Владимир Синеглазов. Фото © ТАСС / Юрий Набатов</p>

Владимир Синеглазов. Фото © ТАСС / Юрий Набатов

От последствий коронавирусной инфекции скончался признанный в 2009 году самым сильным человеком России Владимир Синеглазов. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города Ельца Липецкой области, откуда силач и был родом.

"Да, к сожалению, сегодня пришло печальное известие — умер Владимир Синеглазов. Он принимал участие в различных мероприятиях. Он умер от коронавируса, ему был 61 год", — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Последние дни атлет провёл в коме и умер, так и не придя в сознание. А за день до этого от коронавируса скончалась его сестра.

Актёр сериалов "Солдаты" и "Универ" Глушков умер в реанимации

Актёр сериалов "Солдаты" и "Универ" Глушков умер в реанимации

Достижения самого сильного человека России дважды отмечены в российской Книге рекордов Гиннесса. Владимир Синеглазов участвовал с показательными выступлениями на церемонии открытия чемпионата СССР по тяжёлой атлетике в 1990 году. С 1991-го он стал постоянным участником Театра силы при Госкомспорте РФ. В 1995 году атлет установил два рекорда мира: находясь в поперечном шпагате на двух стульях, четыре раза поднял вес 88 килограммов и в этом же положении затем удержал вес 156 килограммов. В общей сложности зафиксировано 26 его мировых рекордов.

Ранее Лайф сообщал, что отрицавший коронавирус актёр из "Тайн следствия" умер от ковида в 40 лет. Руслан Дулич родился в 1981 году в Полтаве, снимался во многих сериалах и фильмах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Жить — здорово… Как девушка, которая родилась без половины лица, учит нас побеждать, а не сдаваться

27 сентября 2020, 10:30

Российский атлет установил сразу два рекорда за сутки

1 августа 2020, 15:36

Ликсутов рассказал о новом центре подбора персонала для московского транспорта

сегодня в 12:30

Отрицавший коронавирус актёр из "Тайн следствия" умер от ковида в 40 лет

30 сентября, 20:01

В пермском вузе рассказали о судьбе профессора, поразившего равнодушием при стрельбе

сегодня в 15:00

Новости партнеров

Layer 1