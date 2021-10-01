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Абхазия почти полностью осталась без света из-за одной аварии

Отвечающая за подачу электричества компания сообщает, что причины выясняются.

1 октября, 19:14
<p>Фото © ТАСС / ZB</p>

Фото © ТАСС / ZB

Почти по всей территории Абхазии, население которой составляет около 250 тысяч человек, произошло отключение электроэнергии. Как сообщили в компании "Черноморэнерго", причиной стала авария на высоковольтной линии (ВЛ).

"Произошло аварийное отключение ВЛ "Ачгуара". Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП "Черноморэнерго", — отметили в компании.

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Ранее Лайф рассказывал, как непогода оставила без света 90 населённых пунктов и 1500 домов в Тверской области. Тогда на регион обрушился грозовой фронт.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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