Абхазия почти полностью осталась без света из-за одной аварии
Отвечающая за подачу электричества компания сообщает, что причины выясняются.
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Почти по всей территории Абхазии, население которой составляет около 250 тысяч человек, произошло отключение электроэнергии. Как сообщили в компании "Черноморэнерго", причиной стала авария на высоковольтной линии (ВЛ).
"Произошло аварийное отключение ВЛ "Ачгуара". Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП "Черноморэнерго", — отметили в компании.
Ранее Лайф рассказывал, как непогода оставила без света 90 населённых пунктов и 1500 домов в Тверской области. Тогда на регион обрушился грозовой фронт.
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