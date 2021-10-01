Основатель "Тануки" признался в желании попробовать человечину

Основатель сети ресторанов "Тануки" Александр Орлов в беседе с российским журналистом Антоном Красовским поделился, что три-четыре раза ел собак и готов попробовать кошек. Их беседа размещена на ютуб-канале "Антонимы".

"Чисто ради интереса, если бы мы сделали какое-то блюдо из котов, я бы попробовал", — подчеркнул Орлов.

Основатель "Тануки" также рассказал, что не против попробовать на вкус "маленький кусочек" человечины. Говоря о корейских блюдах из собачатины, ресторатор назвал их "острыми и полезными" и признался, что было "в принципе вкусно".