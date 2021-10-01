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Основатель "Тануки" признался в желании попробовать человечину

Ресторатор уже отведал мясо собак и решил, что такая корейская пища хоть и острая, но полезная.

1 октября, 19:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRBvcton9fp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexanderorlovbulldozer</a></p>

Фото © Instagram / alexanderorlovbulldozer

Основатель сети ресторанов "Тануки" Александр Орлов в беседе с российским журналистом Антоном Красовским поделился, что три-четыре раза ел собак и готов попробовать кошек. Их беседа размещена на ютуб-канале "Антонимы".

"Чисто ради интереса, если бы мы сделали какое-то блюдо из котов, я бы попробовал", — подчеркнул Орлов.

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Основатель "Тануки" также рассказал, что не против попробовать на вкус "маленький кусочек" человечины. Говоря о корейских блюдах из собачатины, ресторатор назвал их "острыми и полезными" и признался, что было "в принципе вкусно".

Ранее Лайф писал, что поставщик салатов для McDonald’s может заняться виноделием в Краснодарском крае. По словам основателя "Белой дачи", изначально компания покупала землю под салаты, но приобрела больше, чем нужно, поэтому теперь рассматривается возможность развития другого производства.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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