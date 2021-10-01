НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

PR-директор Барецкого считает фейком смерть жены Прохора Шаляпина

На это указывают некоторые факты, заметил Вадим Горжанкин. Например, не отвечающие на звонки сотрудники офиса её компании или отсутствие подтверждений о случившемся в соцсетях фирмы миллионерши.

1 октября, 18:58
3840
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSKh0Axh611/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CUdHq8PMHHh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

Информация о смерти жены российского певца Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис имеет признаки фейка. Об этом заявил Лайфу руководитель PR-агентства "Красное слово" Вадим Горжанкин.

"К примеру, сообщение о смерти супруги Шаляпина было размещено в инстаграм-аккаунте Прохора, но не появилось в топовых серьёзных информационных агентствах с неоспоримыми доказательствами ни в России, ни за океаном. Не обнаружен инстаграм самой Дэвис. Отсутствуют документы, подтверждающие факт смерти", — указал Горжанкин.

Адвокат раскрыл, есть ли у Шаляпина шанс получить наследство после смерти его жены-миллионерши

Адвокат раскрыл, есть ли у Шаляпина шанс получить наследство после смерти его жены-миллионерши

Как отметил наш собеседник, информации о смерти Дэвис нет на сайте её фирмы Davies Law Firm и в официальных пабликах компании. Кроме того, адвокат Роман Кандауров созванивался с двумя офисами Татьяны Клаудии Дэвис, но в обоих никто не отвечает на звонки, что, как указывает известный фейк-эксперт, "достаточно удивительно". Удивляет и поспешное заявление Прохора Шаляпина о том, что он не летит на похороны "любимой" супруги. Как объяснил музыкант, проводиться они будут в закрытом режиме из-за ковидных ограничений.

"Возникают вопросы, почему похороны настолько закрытые и почему Шаляпин не едет? Учитывая сложившуюся репутацию Прохора, можно предположить, что это фейк. Опять же, пусть лучше это будет фейк, а не трагическая реальность", — резюмировал Горжанкин.

Друг Прохора Шаляпина: После смерти жены от коронавируса "не знает, куда бежать"

Друг Прохора Шаляпина: После смерти жены от коронавируса "не знает, куда бежать"

Ранее Лайф сообщал, что умершую от ковида жену Шаляпина поспешно кремировали в США. Артист не смог проститься с возлюбленной — Татьяна находилась в красной зоне, а на следующий день после смерти её тело сожгли.

Напомним, супруга Шаляпина летом была госпитализирована в Штатах с коронавирусом. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Прохор признался, что очень не хочет верить в смерть дамы сердца.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Неужели мы такие мерзкие люди?": Мать Прохора Шаляпина впервые высказалась о его наследстве от умершей жены

сегодня в 01:07

Сбер покидает глава пресс-службы с командой

8 февраля, 15:59

Девушка осталась в шоке, когда пересмотрела видео с пляжа и поняла, кого на самом деле снимал её муж

сегодня в 14:00

Актриса Лия Ахеджакова прояснила ситуацию с допросом из-за спектакля

сегодня в 13:21

"Хвича решил бить сам": Слуцкий заявил, что пенальти в ворота "Нижнего Новгорода" должен был исполнять Дрейер

сегодня в 14:52

Новости партнеров

Layer 1