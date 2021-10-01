PR-директор Барецкого считает фейком смерть жены Прохора Шаляпина

Информация о смерти жены российского певца Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис имеет признаки фейка. Об этом заявил Лайфу руководитель PR-агентства "Красное слово" Вадим Горжанкин.

"К примеру, сообщение о смерти супруги Шаляпина было размещено в инстаграм-аккаунте Прохора, но не появилось в топовых серьёзных информационных агентствах с неоспоримыми доказательствами ни в России, ни за океаном. Не обнаружен инстаграм самой Дэвис. Отсутствуют документы, подтверждающие факт смерти", — указал Горжанкин.

Как отметил наш собеседник, информации о смерти Дэвис нет на сайте её фирмы Davies Law Firm и в официальных пабликах компании. Кроме того, адвокат Роман Кандауров созванивался с двумя офисами Татьяны Клаудии Дэвис, но в обоих никто не отвечает на звонки, что, как указывает известный фейк-эксперт, "достаточно удивительно". Удивляет и поспешное заявление Прохора Шаляпина о том, что он не летит на похороны "любимой" супруги. Как объяснил музыкант, проводиться они будут в закрытом режиме из-за ковидных ограничений.

"Возникают вопросы, почему похороны настолько закрытые и почему Шаляпин не едет? Учитывая сложившуюся репутацию Прохора, можно предположить, что это фейк. Опять же, пусть лучше это будет фейк, а не трагическая реальность", — резюмировал Горжанкин.

Ранее Лайф сообщал, что умершую от ковида жену Шаляпина поспешно кремировали в США. Артист не смог проститься с возлюбленной — Татьяна находилась в красной зоне, а на следующий день после смерти её тело сожгли.