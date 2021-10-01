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Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и тоном Грузии

Украинские консулы уже работают, чтобы оказать политику, гражданину Незалежной, необходимую помощь.

1 октября, 18:35
<p>Фото © Сайт президента Украины</p>

Фото © Сайт президента Украины

Новости о задержании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили дошли и до лидера Украины Владимира Зеленского, который уже выразил обеспокоенность случившимся. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации", — написал он в "Фейсбуке".

Никифоров заметил, что украинские консулы уже работают, чтобы оказать Саакашвили всю необходимую помощь.

Посла Грузии вызвали в МИД Украины в связи с задержанием Саакашвили

Посла Грузии вызвали в МИД Украины в связи с задержанием Саакашвили

О задержании Саакашвили ранее объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси. Прокурор сообщил, что в отношении задержанного расследуется уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Президент Грузии отказалась когда-нибудь помиловать Саакашвили

Президент Грузии отказалась когда-нибудь помиловать Саакашвили

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Лишь в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.

В наручниках и с улыбкой: Появились первые кадры с задержанным в Грузии Саакашвили

В наручниках и с улыбкой: Появились первые кадры с задержанным в Грузии Саакашвили

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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