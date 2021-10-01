В Грузии расследуют уголовное дело о незаконном пересечении Саакашвили границы
По словам прокурора, правоохранители в активном режиме проводят все необходимые процессуальные и следственные мероприятия.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
МВД Грузии расследует уголовное дело о незаконном пересечении границы бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил прокурор Джарджи Циклаури.
"В МВД ведётся расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили", — сказал он журналистам.
По делу в активном режиме проводятся все необходимые процессуальные и следственные мероприятия, уточнил прокурор.
Напомним, что о задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.
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На родине Саакашвили грозит не менее девяти лет тюрьмы. 53-летний политик заочно осуждён по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорён к шести годам лишения свободы, по второму — к трём. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, но приговоры пока не вынесены.
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