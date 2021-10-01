Жертв могло быть больше: Мужчина с ребёнком в последний момент увернулись от авто виновницы трёх ДТП подряд
Оказалось, что за рулём находилась супруга экс-министра Коми, она объяснила аварии отказом тормозов у автомобиля.
Скриншот видео © Телеграм-канал SHOT
Мужчина с ребёнком в последний момент увернулись от летящей машины в Сыктывкаре. Видео © Телеграм-канал SHOT
Жертв трёх ДТП подряд в Сыктывкаре, которые устроила 52-летняя Ирина Шеремет, могло быть больше. В последние секунды перед несущимся автомобилем Suzuki успели пробежать мужчина с ребёнком. Видео момента показывает телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно, что они следуют по пешеходному переходу, когда женщина, не сбавляя скорости, несётся по дороге. В последний момент пешеходы успевают запрыгнуть на тротуар, а иномарка Ирины летит навстречу авариям.
Напомним, всё началось с того, что Ирина сбила восьмилетнего мальчика на зебре на улице Орджоникидзе, затем её автомобиль вынесло на тротуар, где она угробила женщину-пешехода. Позднее на перекрёстке автоледи врезалась в Volkswagen, водитель автомобиля пострадал. Следователям она объяснила, что у автомобиля отказали тормоза. В отношении Ирины возбуждено уголовное дело.
Комментариев: 0