Мужчина с ребёнком в последний момент увернулись от летящей машины в Сыктывкаре. Видео © Телеграм-канал SHOT

Жертв трёх ДТП подряд в Сыктывкаре, которые устроила 52-летняя Ирина Шеремет, могло быть больше. В последние секунды перед несущимся автомобилем Suzuki успели пробежать мужчина с ребёнком. Видео момента показывает телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что они следуют по пешеходному переходу, когда женщина, не сбавляя скорости, несётся по дороге. В последний момент пешеходы успевают запрыгнуть на тротуар, а иномарка Ирины летит навстречу авариям.