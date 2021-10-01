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Жертв могло быть больше: Мужчина с ребёнком в последний момент увернулись от авто виновницы трёх ДТП подряд

Оказалось, что за рулём находилась супруга экс-министра Коми, она объяснила аварии отказом тормозов у автомобиля.

1 октября, 17:42
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Скриншот видео © Телеграм-канал SHOT

Мужчина с ребёнком в последний момент увернулись от летящей машины в Сыктывкаре. Видео © Телеграм-канал SHOT

Жертв трёх ДТП подряд в Сыктывкаре, которые устроила 52-летняя Ирина Шеремет, могло быть больше. В последние секунды перед несущимся автомобилем Suzuki успели пробежать мужчина с ребёнком. Видео момента показывает телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что они следуют по пешеходному переходу, когда женщина, не сбавляя скорости, несётся по дороге. В последний момент пешеходы успевают запрыгнуть на тротуар, а иномарка Ирины летит навстречу авариям.

Виновница трёх ДТП подряд в Сыктывкаре оказалась женой экс-министра Коми

Виновница трёх ДТП подряд в Сыктывкаре оказалась женой экс-министра Коми

Напомним, всё началось с того, что Ирина сбила восьмилетнего мальчика на зебре на улице Орджоникидзе, затем её автомобиль вынесло на тротуар, где она угробила женщину-пешехода. Позднее на перекрёстке автоледи врезалась в Volkswagen, водитель автомобиля пострадал. Следователям она объяснила, что у автомобиля отказали тормоза. В отношении Ирины возбуждено уголовное дело.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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