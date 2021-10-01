В Петербурге "мерседес" S-класса сбил на зебре курьера на велосипеде

В Петербурге "мерседес" сбил на пешеходном переходе курьера на велосипеде. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение Livecorr (можно скачать для iOS и Android)

В Санкт-Петербурге "мерседес" S-класса сбил доставщика продуктов на пешеходном переходе. По данным Лайфа, пострадавшего с ушибами доставили в медучреждение.

Всё произошло вечером 1 октября на улице Бухарестской. По предварительным данным, 19-летний курьер на велосипеде пересекал пешеходный переход. Автомобиль, за рулём которого находился Андрей Б., в этот момент ехал по трамвайным путям.

На место происшествия выезжали правоохранители для установления обстоятельств случившегося. Пострадавшего доставили в больницу с ушибами шейного отдела позвоночника, тазобедренного сустава и с подозрением на сотрясение головного мозга.