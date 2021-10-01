В Петербурге "мерседес" S-класса сбил на зебре курьера на велосипеде
С ушибами и подозрением на сотрясение мозга 19-летний парень был доставлен в больницу.
Скриншот видео © LIFE
В Санкт-Петербурге "мерседес" S-класса сбил доставщика продуктов на пешеходном переходе. По данным Лайфа, пострадавшего с ушибами доставили в медучреждение.
Всё произошло вечером 1 октября на улице Бухарестской. По предварительным данным, 19-летний курьер на велосипеде пересекал пешеходный переход. Автомобиль, за рулём которого находился Андрей Б., в этот момент ехал по трамвайным путям.
На место происшествия выезжали правоохранители для установления обстоятельств случившегося. Пострадавшего доставили в больницу с ушибами шейного отдела позвоночника, тазобедренного сустава и с подозрением на сотрясение головного мозга.
А в Сыктывкаре сегодня случилось жуткое тройное ДТП, которое устроила 52-летняя женщина. Сначала Ирина сбила восьмилетнего мальчика на зебре на улице Орджоникидзе, затем её автомобиль вынесло на тротуар, где она угробила женщину-пешехода. Позднее на перекрёстке автоледи врезалась в Volkswagen, водитель автомобиля пострадал. Следователям она объяснила, что у автомобиля отказали тормоза. В отношении Ирины возбуждено уголовное дело.
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