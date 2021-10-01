Упакованные в ящики мумии из Одинцова могли пролежать в квартире полгода

На телах мужчины и женщины, которых нашли мумифицированными в подмосковном Одинцове, специалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружили. Причину гибели пожилых людей специалисты смогут назвать только после вскрытия", — заявил источник издания.

Между тем старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий указала, что возле дома были обнаружены и изъяты предметы, которые "имеют значение для дальнейшего расследования уголовного дела".

Сообщается, что в квартире на Садовой жили пенсионеры со своим сыном Александром Ткаченко, который развёлся с женой Анастасией в феврале-марте 2021 года и переехал к родителям. Причём женщина перестала жить с Александром ещё до Нового года. А сегодня, 1 октября, они вдвоём хотели вывезти тела стариков. Однако подруга семьи утверждает, что мужчина заставил свою бывшую супругу этим заниматься. Знакомые экс-пары также надеются, что Анастасия в скором времени найдётся живой, поскольку опасаются, что Александр решит её убрать как свидетеля.

"Если родители Ткаченко умерли три – шесть месяцев назад, получается, что Настя в квартире уже не жила. Поэтому непонятно, зачем она могла помогать бывшему мужу вывозить их тела. У нас, друзей, несколько версий. Либо он её заставил под угрозами, либо она даже не знала, что именно они грузят", — рассказала собеседница сайта.

По словам одного из соседей Александра, жители дома на Садовой с марта жаловались на запах. Саша же утверждал, что всему виной — декоративный гусь, которого он завёл. Затем же мужчина возил доски, чтобы якобы построить загон для птицы. Однако, отмечается, скорее всего, Александр из них просто соорудил ящики, в которых и пытался вывезти тела родителей. Однажды из-за запаха даже вызывали полицию.

"Первый раз — как раз в марте. Он сказал, что это гусь пахнет. Видимо, внутрь они не заходили, удовлетворились его ответом. С ним жила девушка, насколько я знаю. Получается, полгода они жили с трупами. Со слов его соседа, в этой квартире постоянно были пьянки, гулянки, какие-то драки", — рассказал один из жильцов на Садовой в подмосковном Одинцове.