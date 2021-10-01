Жертва скопинского маньяка не будет сниматься в экранизации своей исповеди

Одна из жертв скопинского маньяка — Екатерина Мартынова заявила, что мечтала об экранизации своей истории, описанной в книге "Исповедь узницы подземелья". Девушка также подтвердила Лайфу, что рабочее название проекта — "Несломленная".

"У меня было в мечтах, что по этой истории снимут кино. Я обратилась к нему (Сарику Андреасяну. — Прим. Лайфа), потому что мне очень понравился его фильм "Непрощённый". Я была под большим впечатлением, пересмотрела уже несколько раз, и кажется, что Сарик сможет передать всю глубину чувств и страданий из моей книги, но при этом добавит света, который необходим", — рассказала наша собеседница.

По словам Екатерины Мартыновой, до конца ещё не известно, "что это будет — кино или сериал". Съёмки же намечены на следующий, 2022 год. Однако участвовать в съёмках девушка не будет.

"Я по мере необходимости буду консультировать, но играть в фильме не буду, у меня нет образования", — заключила Екатерина Мартынова.