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Кремлю неинтересна судьба Саакашвили, заявил Песков

Между тем лидер Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует задержанного политика. С её слов, на родину он вернулся для дестабилизации, вопреки предупреждениям международных партнёров.

1 октября, 18:41
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Кремлю неинтересна судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного сегодня в Тбилиси после возвращения на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Нам неинтересна его судьба", — указал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, удивлены ли в Москве таким развитием событий вокруг политика.

Президент Грузии отказалась когда-нибудь помиловать Саакашвили

Президент Грузии отказалась когда-нибудь помиловать Саакашвили

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко он со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Лишь в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.

Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и тоном Грузии

Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и тоном Грузии

О задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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