С 1 октября появится новый запрет для инвесторов: Кто и куда не сможет вложить сбережения и как будут наказывать нарушителей С 1 октября вступает в силу поправка в закон, которая меняет правила инвестиций. Физические лица не смогут просто так вложить сбережения в любой актив по своему усмотрению. Что нового ждёт инвесторов? 28 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Какие права и обязанности появятся у инвесторов с 1 октября

С 1 октября вступают в силу изменения в федеральный закон "О рынке ценных бумаг". Таким образом, уже со следующего месяца начнётся обязательное тестирование для неквалифицированных инвесторов, то есть обычных физических лиц. Обойтись без него можно будет только при вложении денег в самые простые и наименее рискованные инструменты. Среди них, например, акции, допущенные к организованным торгам, российские государственные ценные бумаги (ОФЗ), ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определённым уровнем кредитного рейтинга, инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, иностранные ценные бумаги, отвечающие определённым критериям. Для покупки более сложных продуктов придётся пройти тест.

— С 1 октября обычные физлица смогут покупать через брокера только продукты с наивысшим уровнем рейтинга, то есть почти безрисковые. Под запрет на продажу подпадают ценные бумаги, не перечисленные в п. 2 ст. 3.1 федерального закона о рынке ценных бумаг, которые можно охарактеризовать как рисковые и высокорисковые. Например, облигации, включённые в котировальные списки биржи или структурные облигации, размер выплат по которым зависит от того, наступят или нет какие-то определённые обстоятельства, — пояснил ведущий юрист ГК ЕЮС Павел Корнеев.

К высокорискованным инструментам можно отнести структурные облигации, паи закрытых ПИФов, фьючерсы и другие производные ценные бумаги, акции иностранных эмитентов, представленные на российских фондовых биржах, но не входящие в составленный Банком России список иностранных ценных бумаг, доступных неквалифицированным инвесторам, акции российских эмитентов, не включённые в первый и второй уровни листинга Московской биржи, а также акции, которые не торгуются на организованном рынке, облигации российских эмитентов с невысоким кредитным рейтингом. Такой перечень приводит заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Фото © Shutterstock

Но если неквалифицированный инвестор пройдёт бесплатное тестирование у брокера и наберёт необходимое количество баллов, то все ограничения для него будут отменены. Правда, это касается только того конкретного продукта, на который он проходил проверку.

— Для инвестиций в каждый из таких рискованных инструментов неквалифицированный инвестор (неквал) должен будет сдавать отдельный тест. Если же он хочет приобретать любые финансовые активы без ограничений, то придётся либо сдавать экзамен на квалификационный аттестат, ЦБ РФ либо подождать, пока у него наберётся необходимый стаж работы на фондовом рынке и необходимая для того, чтобы считаться "квалом" (квалифицированным инвестором), сумма инвестиций в финансовые инструменты, — добавила Наталья Мильчакова.

Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, нужно подтвердить наличие хотя бы шести миллионов рублей, опыта совершения сделок, специализированного дополнительного финансового или высшего экономического образования. Например, получить такой статус могут люди, которые проработали два-три года в организациях, связанных с ценными бумагами. Об этом рассказал основатель консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак.

Кстати, клиентов брокеров и форекс-дилеров будут тестировать по-разному. Для этого есть разные инструкции.

Так, в конце сентября Центробанк утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав и интересов клиентов форекс-дилеров. Он содержит порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед тем, как они смогут совершать сделки на этом рынке.

Вопросы разделены на два блока. Первый называется "Самооценка". Три вопроса из этого блока направлены на то, чтобы понять, какой у инвестора опыт и откуда он получил свои финансовые знания. Ответы на них на результатах тестирования не отразятся, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок. Второй блок — "Знание". Он состоит из семи вопросов об особенностях и рисках сделок. За каждый правильный ответ начисляется от одного до трёх баллов. Оценка зависит от сложности вопроса. Чтобы успешно пройти тест, необходимо набрать не менее 13 баллов из 15 возможных.

Стоит отметить, что процедура эта бесплатная. Каждому форекс-дилеру потребуется пройти тест один раз, если иные условия не предусмотрены договором. Причём стандарт не запрещает пересдачу.

Фото © Shutterstock

Ранее похожий порядок тестирования уже был установлен для клиентов брокеров. Правда, тут есть отличия. Если клиент брокера не сдал экзамен успешно, то в некоторых случаях он всё равно сможет заключить желаемую сделку. Такое право даётся инвестору в том случае, если сумма вложений не более 100 тыс. рублей или же не больше стоимости одного лота либо одной ценной бумаги, если она превышает 100 тыс. рублей.

Для клиентов форекс-дилеров такое исключение делать не будут. В Центробанке пояснили, что риски на этом рынке, особенно для неопытного инвестора, очень высоки.

Какое наказание предусмотрено за нарушение закона

Как пояснил Павел Корнеев, отдельная ответственность за нарушение нововведённой нормы пока не установлена. При этом он сомневается, что добросовестный брокер будет нарушать эти запреты и рисковать своей лицензией.

— При этом легальных способов обойти запреты фактически нет. Тест сдавать придётся. Также стоит обратить внимание, что компании, которые предлагают использование инструментов из списка ЦБ без сдачи теста, могут быть либо иностранными организациями, которые не попадают под юрисдикцию ЦБ, либо просто "пирамидами" или нечестными брокерами, которые, вполне вероятно, в результате просто обнулят депозит без возможности возврата средств, — предупредил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Наталья Мильчакова предположила, что какая-то часть неквалифицированных инвесторов будет всё равно рисковать. Например, заключая сделки с высокорискованными иностранными акциями через иностранных брокеров. Но если брокер клиента обманет или он понесёт убытки, то тут российское законодательство его уже не защищает.

Фото © Shutterstock

— Прежде всего нужно понять, что ответственность за соблюдение закона закреплена за брокерами. Если брокер допустит инвестора к запрещённым инструментам без прохождения тестирования, то ему это грозит возмещением убытков, что совсем невыгодно. Но легально доступ к инвестициям получить всё же можно и без тестирования. Исключение делается для инвесторов, которые покупали сложные инструменты до 1 января 2020 года. Они смогут покупать их и дальше без ограничений, — рассказала независимый финансовый консультант Инна Родимова.

Независимый финансовый советник Артём Краснов считает, что меры по защите физических лиц от необдуманных покупок были необходимы. Слишком много людей сейчас вышло на фондовый рынок и пытается спасти там от инфляции свои сбережения. Вместо плюса они зачастую оказываются в минусе.

— Тестирование является легальным способом снять с себя ограничения на покупку. Если же тест сдавать не хочется, то брокер ограничит сумму сделки в пределах 100 тыс. рублей. При условии что инвестор соглашается со всеми рисками и берёт их на себя. На данный момент искать какие-то специальные лазейки, чтобы получить доступ к инструментам — не самое целесообразное решение. Тестирование можно пересдавать неограниченное количество раз, даже не выходя из дома. Практика наказаний за "нелегальные" покупки неквалифицированных инвесторов пока отсутствует, но вполне вероятно, что если какому-то отдельному инвестору удастся обойти закон и об этом узнает брокер, то счёт может быть заблокирован, — добавил Артём Краснов.

Основатель инвестиционного клуба Best invest Александр Стекольников обратил внимание, что обходить тестирование и нарушать закон инвестору нет никакого смысла. Это не в его интересах. Если инвестор не прошёл тест, то это повод задуматься, стоит ли приобретать инструмент, риски которого непонятны. Намного эффективнее сначала получить необходимые знания и опыт с более простыми финансовыми продуктами, а уже затем покупать более сложные активы.

Авторы Нина Важдаева