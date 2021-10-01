Житель Одинцова мог мумифицировать своих родителей из-за обиды на плохие гены

Житель подмосковного Одинцова Александр Ткаченко, который мумифицировал своих пожилых родителей и спрятал тела в ящики, мог убить стариков из-за обиды на свои "плохие" гены. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что Ткаченко полгода назад начал страдать алкоголизмом, накопил множество долгов, играя на ставках, а также прекратил оплату съёмной квартиры на Садовой улице в Одинцове, где и нашли тела пожилых. Во всех своих бедах он винил родителей — якобы они не оставили наследства, но одарили его плохими генами, и в результате мужчине негде жить.