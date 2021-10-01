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Житель Одинцова мог мумифицировать своих родителей из-за обиды на плохие гены

Ящики с телами стариков могли находиться в квартире полгода. Жильцы дома с марта жаловались на неприятный запах.

1 октября, 19:02
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<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/odi_city/status/1443644824121495553?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">odi_city</a></p>

Фото © Twitter / odi_city

Житель подмосковного Одинцова Александр Ткаченко, который мумифицировал своих пожилых родителей и спрятал тела в ящики, мог убить стариков из-за обиды на свои "плохие" гены. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что Ткаченко полгода назад начал страдать алкоголизмом, накопил множество долгов, играя на ставках, а также прекратил оплату съёмной квартиры на Садовой улице в Одинцове, где и нашли тела пожилых. Во всех своих бедах он винил родителей — якобы они не оставили наследства, но одарили его плохими генами, и в результате мужчине негде жить.

Пока Ткаченко не платил за квартиру, накопился ещё и долг по коммунальным платежам в размере 180 тысяч рублей. Именно в тот момент, когда Александр вместе со своей бывшей супругой Анастасией пытался загрузить ящики с мумифицированными телами родителей в "газель", приехал хозяин жилплощади, чтобы разобраться в вопросе по задолженности. В результате произошёл конфликт, во время которого экс-супруги сбежали. Теперь их разыскивает полиция.

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Напомним, в Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины без ступней. Напоминающий гроб странный короб появился на лестничной клетке одного из домов, а второй такой обнаружили в машине. Несмотря на жуткий запах, трогать чужую "собственность" жильцы не решались. Также стало известно, что упакованные в ящики мумии из Одинцова могли пролежать в квартире полгода.


Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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