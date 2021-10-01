"Спартак" победил "Нефтехимик" в матче КХЛ
У красно-белых по шайбе забросили Андрей Локтионов, Джейк Виртанен, Эмиль Петтерссон, Александр Хохлачёв и Олег Евенко.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" дома победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду столичной арены "Мегаспорт", завершилась со счётом 5:1 в пользу красно-белых.
В составе хозяев площадки по шайбе забросили Андрей Локтионов, Джейк Виртанен, Эмиль Петтерссон, Александр Хохлачёв и Олег Евенко. По две результативные передачи сделали Сергей Широков, Тим Хеед и Дмитрий Кугрышев. Автором единственного гола у нижнекамцев стал Ансель Галимов.
"Спартак" набрал 14 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Нефтехимик" с 11 баллами идёт седьмым на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Спартак" — "Нефтехимик" — 5:1
Шайбы: Локтионов 9' (1:0), Виртанен 17' (2:0), Петтерссон 33' (3:0), Хохлачёв 45' (4:0), Евенко 53' (5:0), Галимов 58' (5:1)
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