"Спартак" победил "Нефтехимик" в матче КХЛ

Московский "Спартак" дома победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду столичной арены "Мегаспорт", завершилась со счётом 5:1 в пользу красно-белых.

В составе хозяев площадки по шайбе забросили Андрей Локтионов, Джейк Виртанен, Эмиль Петтерссон, Александр Хохлачёв и Олег Евенко. По две результативные передачи сделали Сергей Широков, Тим Хеед и Дмитрий Кугрышев. Автором единственного гола у нижнекамцев стал Ансель Галимов.

"Спартак" набрал 14 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Нефтехимик" с 11 баллами идёт седьмым на Востоке.