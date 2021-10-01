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Зачем Саакашвили раскрыл, что вернулся в Грузию, объяснил политолог

На родине экс-президент заочно осуждён по нескольким уголовным делам. Сейчас он находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.

1 октября, 19:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/260603653970023/photos/pb.100044568183561.-2207520000../3623991017631253/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Михаил Саакашвили ранее заявлял, что вернётся в Грузию, но никогда этого не делал. В итоге верить ему перестали даже однопартийцы. Такое мнение высказал политолог Игорь Гвритишвили в эфире радио "Комсомольская правда". На этот раз слова о возвращении на родину бывший грузинский лидер подкрепил делом. Заявление же, как считает эксперт, было сделано ради поддержки однопартийцев.

"Каждый раз, когда в Грузии напрягается ситуация в связи с выступлениями его однопартийцев идейно-национального движения или выборами, он всегда заявляет, что вернётся. Тем самым он надеется, что число голосов за его партию увеличится", — объяснил Гвритишвили.

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Однако, как отметил политолог, Саакашвили ранее никогда не выполнял свои обещания насчёт возвращения в Грузию, верить ему перестали даже однопартийцы.

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Ранее Лайф писал, что в Грузии Михаилу Саакашвили грозит девять лет тюрьмы. 53-летний политик заочно осуждён по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко он со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Лишь в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.

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О задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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Комментариев: 1

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Kira Musatovaсегодня в 00:02

Ещё один политический авантюрист и аферист, похоже, вляпался в серьёзные неприятности. Ума ему поздно набираться, а вот жирок, вполне возможно, растрясёт.

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