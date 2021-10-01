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"Свои подвиги обоняния не тревожат": Захарову удивила обеспокоенность Зеленского арестом Саакашвили

Официальный представитель МИД России не понимает, почему украинского лидера заботят проблемы чужого государства, а не своего.

1 октября, 19:20
<p>Мария Захарова. Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Мария Захарова. Фото © "ВКонтакте" / МИД России

Украинского президента Владимира Зеленского не беспокоит судьба его соотечественников, но зато он волнуется за судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в этой стране. Это отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука или Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации", написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она предположила, что обоняние Владимира Зеленского свои подвиги не тревожат.

"Ведь это другое", иронизирует официальный представитель российского МИД.

Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и тоном Грузии

Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и тоном Грузии

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом президента Петра Порошенко он со скандалом был выслан из страны. У Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Лишь в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году тот стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.

О задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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Комментариев: 1

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Соломон Тихийсегодня в 04:10

Всё имеет своё начало, имеет конец, вопрос какой???

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