"Свои подвиги обоняния не тревожат": Захарову удивила обеспокоенность Зеленского арестом Саакашвили
Официальный представитель МИД России не понимает, почему украинского лидера заботят проблемы чужого государства, а не своего.
Мария Захарова. Фото © "ВКонтакте" / МИД России
Украинского президента Владимира Зеленского не беспокоит судьба его соотечественников, но зато он волнуется за судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в этой стране. Это отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука или Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Она предположила, что обоняние Владимира Зеленского свои подвиги не тревожат.
"Ведь это другое", — иронизирует официальный представитель российского МИД.
Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом президента Петра Порошенко он со скандалом был выслан из страны. У Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Лишь в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году тот стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.
О задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.
Комментариев: 1
Всё имеет своё начало, имеет конец, вопрос какой???