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Путин посмертно наградил нескольких медиков за борьбу с пандемией коронавируса

Ордена Пирогова удостоены работники сферы здравоохранения из разных регионов, как врачи, так и медсёстры.

1 октября, 19:48

Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

За вклад в борьбу с коронавирусом посмертно награждены несколько российских медиков. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе подчёркивается их "самоотверженность, проявленная при исполнении профессионального долга".

Посмертно орденом Пирогова награждены:

  • Авакумян Надежда — врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина;
  • Улумбекова Марина — медсестра Горбольницы г. Гай;
  • Фёдорова Эльвира — фельдшер Горбольницы № 5 Тюменской области.

Награды удостоены также два сотрудника Липецкой городской больницы № 4 — старшая медсестра Наталья Басова и завотделением стационара Наталья Шило. Ещё один орден присвоен ассистенту кафедры Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Александре Васильевой.

Путин наградил свыше 250 медиков за вклад в борьбу с коронавирусом в России

Путин наградил свыше 250 медиков за вклад в борьбу с коронавирусом в России

А ранее стало известно, что в России выпустят памятную монету в знак благодарности медикам за борьбу с ковидом. На ней будет изображена бригада скорой помощи в защитных костюмах и вакцина "Спутник V". Номинал монеты — 25 рублей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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