Путин посмертно наградил нескольких медиков за борьбу с пандемией коронавируса

За вклад в борьбу с коронавирусом посмертно награждены несколько российских медиков. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе подчёркивается их "самоотверженность, проявленная при исполнении профессионального долга".

Посмертно орденом Пирогова награждены: Авакумян Надежда — врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина;

Улумбекова Марина — медсестра Горбольницы г. Гай;

Фёдорова Эльвира — фельдшер Горбольницы № 5 Тюменской области.

Награды удостоены также два сотрудника Липецкой городской больницы № 4 — старшая медсестра Наталья Басова и завотделением стационара Наталья Шило. Ещё один орден присвоен ассистенту кафедры Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Александре Васильевой.