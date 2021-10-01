Путин посмертно наградил нескольких медиков за борьбу с пандемией коронавируса
Ордена Пирогова удостоены работники сферы здравоохранения из разных регионов, как врачи, так и медсёстры.
Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
За вклад в борьбу с коронавирусом посмертно награждены несколько российских медиков. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе подчёркивается их "самоотверженность, проявленная при исполнении профессионального долга".
Посмертно орденом Пирогова награждены:
- Авакумян Надежда — врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина;
- Улумбекова Марина — медсестра Горбольницы г. Гай;
- Фёдорова Эльвира — фельдшер Горбольницы № 5 Тюменской области.
Награды удостоены также два сотрудника Липецкой городской больницы № 4 — старшая медсестра Наталья Басова и завотделением стационара Наталья Шило. Ещё один орден присвоен ассистенту кафедры Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Александре Васильевой.
А ранее стало известно, что в России выпустят памятную монету в знак благодарности медикам за борьбу с ковидом. На ней будет изображена бригада скорой помощи в защитных костюмах и вакцина "Спутник V". Номинал монеты — 25 рублей.
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