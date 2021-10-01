Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку

Задержанный в Грузии экс-президент этой страны Михаил Саакашвили заявил, что объявляет голодовку. Об этом сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

"Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", — уточнила Ломджария после встречи с бывшим грузинским президентом.

Омбудсмен также добавила, что Михаил Саакашвили настоятельно требует встречи с консулом Украины, гражданином которой сейчас является. Себя он признал политическим заключённым.

Вместе с тем представитель ближайшего окружения Саакашвили Эка Херхеулидзе сообщила, что экс-президент Грузии находился на родине якобы последние четыре дня. Она заявила, что вчера он был в Тбилиси на территории рядом с правительственной канцелярией, а сегодня его задержали. За время своего нахождения в Грузии он успел побывать также в Кутаиси и Батуми.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом президента Петра Порошенко он со скандалом был выслан из страны. У Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Лишь в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году тот стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.