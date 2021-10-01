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Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку

Опальный экс-президент среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является.

1 октября, 19:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/260603653970023/photos/pb.100044568183561.-2207520000../3623991017631253/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Задержанный в Грузии экс-президент этой страны Михаил Саакашвили заявил, что объявляет голодовку. Об этом сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

"Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", — уточнила Ломджария после встречи с бывшим грузинским президентом.

Омбудсмен также добавила, что Михаил Саакашвили настоятельно требует встречи с консулом Украины, гражданином которой сейчас является. Себя он признал политическим заключённым.

Вместе с тем представитель ближайшего окружения Саакашвили Эка Херхеулидзе сообщила, что экс-президент Грузии находился на родине якобы последние четыре дня. Она заявила, что вчера он был в Тбилиси на территории рядом с правительственной канцелярией, а сегодня его задержали. За время своего нахождения в Грузии он успел побывать также в Кутаиси и Батуми.

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Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом президента Петра Порошенко он со скандалом был выслан из страны. У Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Лишь в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году тот стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.

О задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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Комментариев: 1

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Виктор Рыбаковсегодня в 05:50

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