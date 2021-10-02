Япония выразила протест из-за подготовки Россией военных учений на Курилах

Правительство Японии выразило протест России из-за подготовки ею военных учений на Курилах. Об этом пишет газета "Санкэй", отмечая, что военные РФ готовят манёвры на октябрь в акватории острова Кунашир.

По информации газеты, власти России уведомили Японию о подготовке таких учений ещё в сентябре.