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Япония выразила протест из-за подготовки Россией военных учений на Курилах

Токио периодически делает такие выпады, так как не признаёт факт перехода островов СССР в прошлом веке.

2 октября, 00:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство Японии выразило протест России из-за подготовки ею военных учений на Курилах. Об этом пишет газета "Санкэй", отмечая, что военные РФ готовят манёвры на октябрь в акватории острова Кунашир.

По информации газеты, власти России уведомили Японию о подготовке таких учений ещё в сентябре.

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Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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