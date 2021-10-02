Япония выразила протест из-за подготовки Россией военных учений на Курилах
Токио периодически делает такие выпады, так как не признаёт факт перехода островов СССР в прошлом веке.
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Правительство Японии выразило протест России из-за подготовки ею военных учений на Курилах. Об этом пишет газета "Санкэй", отмечая, что военные РФ готовят манёвры на октябрь в акватории острова Кунашир.
По информации газеты, власти России уведомили Японию о подготовке таких учений ещё в сентябре.
Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
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