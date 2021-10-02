Когда можно вакцинироваться от CoViD-19 после ОРВИ и гриппа, пояснил эпидемиолог

Переболев гриппом или ОРВИ, вакцинироваться от коронавируса можно уже спустя две-три недели. Такой совет дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В интервью ТАСС эпидемиолог отметил, что в этом году сезон гриппа начался рано — первые случаи были ещё в августе. Поэтому нужно подумать о защите, тем более группам риска.

"При этом перенесённые ОРВИ или грипп — не причина отказываться от прививки от ковида. Её можно делать спустя две-три недели после перенесённого острого заболевания", — сказал Александр Горелов.

Он добавил, что грипп или коронавирусная инфекция — серьёзный удар для организма, который делает его более восприимчивым к другим заболеваниям. Они могут протекать тяжелее. Поэтому лучше вакцинироваться и от коронавируса, и от гриппа. Только лучше делать это с разницей в месяц.