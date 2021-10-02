Эксперт призвал ужесточить наказание за отказ носить маску в общественных местах
Специалист также предложил вернуть практику проверки трудовых коллективов на CoViD-19 методом ПЦР-диагностики. Все эти меры призваны ограничить заражение от бессимптомных больных.
Фото © Pexels
Увеличить штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах предложил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Эксперт также призвал больше просвещать людей о пользе такой санитарной меры, так как она доказала свою эффективность.
"Россия отличается от европейских соседей с точки зрения санпросвета в целом. В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Нужно вести санпросветработу. Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах", — сказал Исаев в интервью ТАСС.
Исаев назвал масочный режим единственной действенной мерой. Он также предложил вернуть практику проверки трудовых коллективов на CoViD-19 методом ПЦР-диагностики. Специалист считает, что это позволит выявить бессимптомных носителей.
В России четвёртый день подряд фиксируют антирекорд по смертям от ковида. За прошедшие сутки скончалось 887 пациентов. При этом днём ранее, 30 сентября, было зафиксировано 867 смертей, а 29 сентября оперштаб сообщал о 857 летальных исходах за сутки. За весь период с начала пандемии умерло более 200 тысяч пациентов.
Комментариев: 1
Вся Германия почти 2 года носит маски. Без маски не пустят никуда: ни в магазин, ни в аптеку, ни в общественный транспорт, только по улице можно ходить без маски и то при условии, что ты не находишься в толпе. Если не будешь носит маску, тут же вызовут полицию и вкатят совсем не маленький штраф. Да, население устало, протестуют, выходят на демонстрации, но маски там, где предписано их носить, носит все население Германии, потому как ношение масок постановили носить власти всех земель Германии. И все население Германии в основной своей массе законопослушно выполняет указание властей.