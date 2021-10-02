Эксперт призвал ужесточить наказание за отказ носить маску в общественных местах

Увеличить штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах предложил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Эксперт также призвал больше просвещать людей о пользе такой санитарной меры, так как она доказала свою эффективность.

"Россия отличается от европейских соседей с точки зрения санпросвета в целом. В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Нужно вести санпросветработу. Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах", — сказал Исаев в интервью ТАСС.

Исаев назвал масочный режим единственной действенной мерой. Он также предложил вернуть практику проверки трудовых коллективов на CoViD-19 методом ПЦР-диагностики. Специалист считает, что это позволит выявить бессимптомных носителей.