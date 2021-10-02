"Больше авантюрист, чем политик": Пушков предположил, зачем Саакашвили вернулся в Грузию
Российский сенатор уверен, что экс-президент изначально рассчитывал на скорое освобождение из тюрьмы.
Фото © Instagram / Михаил Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину для дестабилизации ситуации в стране, полагает российский сенатор Алексей Пушков. Член Совфеда назвал его авантюристом, который "хочет поднять народную волну".
"Больше авантюрист, чем политик: Саакашвили вернулся — не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчёт или его ждёт тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию", — пишет Пушков в Telegram.
По мнению сенатора, Саакашвили изначально рассчитывал на то, что грузины "вынесут его из тюрьмы на руках под радостные крики ликующей толпы". И это символизировало бы новую "коронацию" политика в стране. Однако Пушков предположил другой исход ситуации.
"Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдёт. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады, и так или иначе повлияет", — заключил сенатор.
Ранее Лайф сообщал, что о задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси. Саакашвили уже объявил голодовку. Опальный экс-президент среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является.
Комментариев: 0