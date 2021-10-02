Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину для дестабилизации ситуации в стране, полагает российский сенатор Алексей Пушков. Член Совфеда назвал его авантюристом, который "хочет поднять народную волну".

"Больше авантюрист, чем политик: Саакашвили вернулся — не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчёт или его ждёт тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию", — пишет Пушков в Telegram.

По мнению сенатора, Саакашвили изначально рассчитывал на то, что грузины "вынесут его из тюрьмы на руках под радостные крики ликующей толпы". И это символизировало бы новую "коронацию" политика в стране. Однако Пушков предположил другой исход ситуации.

"Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдёт. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады, и так или иначе повлияет", — заключил сенатор.