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"Больше авантюрист, чем политик": Пушков предположил, зачем Саакашвили вернулся в Грузию

Российский сенатор уверен, что экс-президент изначально рассчитывал на скорое освобождение из тюрьмы.

1 октября, 23:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COinB5SnGjk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Саакашвили</a></p>

Фото © Instagram / Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину для дестабилизации ситуации в стране, полагает российский сенатор Алексей Пушков. Член Совфеда назвал его авантюристом, который "хочет поднять народную волну".

"Больше авантюрист, чем политик: Саакашвили вернулся — не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчёт или его ждёт тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию", — пишет Пушков в Telegram.

По мнению сенатора, Саакашвили изначально рассчитывал на то, что грузины "вынесут его из тюрьмы на руках под радостные крики ликующей толпы". И это символизировало бы новую "коронацию" политика в стране. Однако Пушков предположил другой исход ситуации.

"Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдёт. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады, и так или иначе повлияет", — заключил сенатор.

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Ранее Лайф сообщал, что о задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси. Саакашвили уже объявил голодовку. Опальный экс-президент среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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