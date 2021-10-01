Почему в Грузии отказывались признать въезд Саакашвили в страну, объяснил премьер

Информация о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находился не в стране, была тактическим шагом. Такое пояснение дал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Я хочу извиниться перед членами нашей команды, так как им сегодня пришлось делать опровергающие заявления. Мы умышленно не говорили об этом, так как была избрана обычная оперативная тактика, которая необходима в таких случаях", — приводит пресс-служба правительства слова Гарибашвили.

Он также отметил, что задержали Саакашвили в одной из "тайных квартир". Глава грузинского правительства заверил, что правоохранители знали всю информацию о передвижении экс-президента.