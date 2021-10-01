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Почему в Грузии отказывались признать въезд Саакашвили в страну, объяснил премьер

Сам он заявлял, что уже давно находится в республике, а власти страны утверждали, что он по-прежнему на Украине.

1 октября, 20:36
<p> Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=303400981155506&set=pb.100044568183561.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Саакашвили</a></p>

Фото © Facebook / Михаил Саакашвили

Информация о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находился не в стране, была тактическим шагом. Такое пояснение дал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Я хочу извиниться перед членами нашей команды, так как им сегодня пришлось делать опровергающие заявления. Мы умышленно не говорили об этом, так как была избрана обычная оперативная тактика, которая необходима в таких случаях", — приводит пресс-служба правительства слова Гарибашвили.

Он также отметил, что задержали Саакашвили в одной из "тайных квартир". Глава грузинского правительства заверил, что правоохранители знали всю информацию о передвижении экс-президента.

Президент Грузии отказалась когда-нибудь помиловать Саакашвили

Президент Грузии отказалась когда-нибудь помиловать Саакашвили

Ранее Лайф сообщал, что задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку. Опальный экс-президент среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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