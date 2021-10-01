Стали известны сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

В России в следующем году основной государственный экзамен (ОГЭ) будет проводиться с 21 апреля по 2 июля. Об этом говорится в проекте расписания, который подготовлен Минпросвещения и Рособрнадзором и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Этот период состоит из досрочного — с 21 апреля по 17 мая, а также основного — с 20 мая по 2 июля. Предусмотрен ещё и дополнительный, который запланирован на 5–24 сентября.

Что касается ЕГЭ, он будет проводиться с 21 марта по 2 июля 2022 года. Досрочный период намечен на 21 марта — 15 апреля, основной — с 27 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября.

Также уточняется продолжительность экзаменов. По математике, русскому языку и литературе она составит 3 часа 55 минут (235 минут). По физике, обществознанию, истории, биологии и химии — 3 часа (180 минут).

2,5 часа (150 минут) будут длиться испытания по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и географии, два часа (120 минут) — письменная часть экзамена по иностранным языкам, а устная — 15 минут.