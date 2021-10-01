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Лукашенко пообещал сажать любой самолёт при угрозе Белоруссии

При этом белорусский лидер гарантирует безопасность полётов над страной любой стране и авиационной компании.

1 октября, 20:19
<p>Фото © <a href="https://president.gov.by/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный интернет-портал президента Республики Беларусь</a></p>

Фото © Официальный интернет-портал президента Республики Беларусь

Белоруссия может посадить любой самолёт, если будет очевидна угроза государству. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

При этом в интервью каналу CNN, фрагмент которого был показан по телеканалу "Беларусь 1", он отметил, что в целом гарантирует безопасность пролёта иностранных самолётов над республикой.

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полётов над Беларусью так, как это было всегда. Но, если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолёт — будь то Великобритании или США", — сказал Александр Лукашенко.

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Напомним, 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA — Роман Протасевич. После приземления он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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