Лукашенко пообещал сажать любой самолёт при угрозе Белоруссии

При этом в интервью каналу CNN, фрагмент которого был показан по телеканалу " Беларусь 1 ", он отметил, что в целом гарантирует безопасность пролёта иностранных самолётов над республикой.

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полётов над Беларусью так, как это было всегда. Но, если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолёт — будь то Великобритании или США", — сказал Александр Лукашенко.