НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко пригрозил превратить страну в единую военную базу с Россией в случае агрессии

Причём в этом случае значительная роль в защите будет отведена России, предупредил президент.

1 октября, 22:42
<p>Фото © <a href="https://president.gov.by/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный интернет-портал президента Республики Беларусь</a></p>

Фото © Официальный интернет-портал президента Республики Беларусь

В случае внешней агрессии Белоруссия будет вынуждена превратиться в военную базу, работать на которой будет и Россия. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь к Западу.

"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны чётко понимать. Я это тоже не скрывал", сказал Александр Лукашенко в интервью CNN, отрывок из которого приводит госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

При этом Лукашенко подчеркнул, что сейчас на территории Белоруссии нет ни одной иностранной военной базы, кроме двух российских гражданского назначения. Они, по словам лидера страны, находятся там ещё со времён Советского Союза, на них служит примерно 30–40 человек.

Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусами

Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусами

А ранее Лукашенко пообещал сажать любой самолёт при угрозе Белоруссии. При этом президент гарантирует безопасность полётов над ней любой стране и авиационной компании.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Белоруссии обвинили CNN в самопиаре на интервью с Лукашенко

сегодня в 14:42

Лукашенко объяснил свои слова о лечении ковида при помощи водки и бани

сегодня в 12:11

Бывший владелец Черкизона попросил политического убежища в Черногории

сегодня в 14:28

"Слуга народа" собрала необходимые подписи для рассмотрения отставки спикера Рады

сегодня в 13:10

В пермском вузе рассказали о судьбе профессора, поразившего равнодушием при стрельбе

сегодня в 15:00

Новости партнеров

Layer 1