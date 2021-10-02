Лукашенко пригрозил превратить страну в единую военную базу с Россией в случае агрессии

В случае внешней агрессии Белоруссия будет вынуждена превратиться в военную базу, работать на которой будет и Россия. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь к Западу.

"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны чётко понимать. Я это тоже не скрывал", — сказал Александр Лукашенко в интервью CNN, отрывок из которого приводит госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

При этом Лукашенко подчеркнул, что сейчас на территории Белоруссии нет ни одной иностранной военной базы, кроме двух российских гражданского назначения. Они, по словам лидера страны, находятся там ещё со времён Советского Союза, на них служит примерно 30–40 человек.